Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σηματοδοτώντας μια ιστορική στροφή για τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Οι 400 και πλέον βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν επί 176 προτάσεων που καλύπτουν διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως παρουσίασε ο πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.

Η ψηφοφορία διεξήχθη με απλό ύψωμα του χεριού και μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας την ομόφωνη υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων.

Το Κουβανικό κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σηματοδοτώντας ιστορική στροφή για τη νήσο που βρίσκεται υπό κομμουνιστική διακυβέρνηση και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ.

Περισσότερα από 400 μέλη του κοινοβουλίου της Κούβας κλήθηκαν να ψηφίσουν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας, τις οποίες παρουσίασε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.

Οι μεταρρυθμίσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε με ύψωμα του χεριού, σύμφωνα με πλάνα της κρατικής τηλεόρασης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αναδιοργάνωση τόσο των ιδιωτικών όσο και των κρατικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων τράπεζες και τουριστικές εταιρείες, αλλά και ρυθμίσεις για τη γεωργία, τις ξένες επενδύσεις, τους φόρους, τους μισθούς και την αγορά συναλλάγματος.

Σύμφωνα με τον κουβανό οικονομολόγο Ντανιέλ Τοράλμπας, που εδρεύει στο Λονδίνο, «πρόκειται για το πιο βαθύ πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκε τα (τελευταία) 70 χρόνια της οικονομικής ιστορίας της χώρας, από τη νίκη της επανάστασης του 1959».

Μετά την επανάσταση υπό τον Φιδέλ Κάστρο το 1959, όλες οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις – κουβανικές και ξένες – εθνικοποιήθηκαν, όπως και πολλές μικρότερες εταιρείες, ακόμη και οικογενειακές.

Ακολούθησαν μερικές κινήσεις που έδειχναν χαλάρωση του σοσιαλιστικού δόγματος, χωρίς όμως να αμφισβητηθούν τα θεμέλια της οικονομίας κεντρικού σχεδιασμού.

Το 2021, για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, επιτράπηκε η λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών μικρού και μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό έως 100 εργαζόμενους, ως μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης και της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Σήμερα, οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις ξεπερνούν τις 10.000 και απασχολούν το ένα τρίτο του ενεργού πληθυσμού.

«Δραστικές αλλαγές»

Μεταξύ των νέων μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνεται η μετατροπή κρατικών επιχειρήσεων σε ιδιωτικές «κατά μετοχές» ή «συμμετοχών», η έγκριση λειτουργίας ιδιωτικών εταιρειών με πάνω από 100 εργαζόμενους, η συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στον ιδιωτικό τομέα και η δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμών σε ξένα νομίσματα.

Τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, η τραπεζική και το συνάλλαγμα ανοίγουν πλέον σε εγχώριες και ξένες ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ ο τελευταίος τομέας μέχρι σήμερα ελεγχόταν αποκλειστικά από κρατικές εταιρείες.

Οι Κουβανοί θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρούν ιδιωτική εταιρεία και να συμμετέχουν σε άλλες, ενώ θα επιτραπούν επιχειρησιακές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς.

Όπως σημειώνει ο κ. Τοράλμπας, στόχος είναι «να μεγεθυνθεί ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην κουβανική οικονομία» και προωθούνται «δραστικές αλλαγές, δεν μιλάμε για απλό ρετουσάρισμα της πρόσοψης».

Δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ενώ το πολιτικό σύστημα παραμένει αμετάβλητο, με κυρίαρχο το Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ).

Μετά την ψηφοφορία, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε πως οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο «να διορθωθούν λάθη, αλλά πάντα για να υπερασπιστούμε τον σοσιαλισμό».

Την Τετάρτη, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ, το ανώτατο όργανο του κόμματος, ενέκρινε το πακέτο μεταρρυθμίσεων για τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Για ορισμένες προτάσεις, η «απόλυτη συναίνεση» δεν ήταν εφικτή, ωστόσο κρίθηκε πως δεν μπορούσαν να αναβληθούν περαιτέρω, όπως σχολίασε ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ. Ο πρώην πρόεδρος Ραούλ Κάστρο, που διατηρεί μεγάλη επιρροή στο κόμμα, εξέφρασε την έγκρισή του για τις αλλαγές.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ασκεί πολιτική «μέγιστης πίεσης» στη νήσο, η οποία τους τελευταίους πέντε μήνες αντιμετωπίζει πετρελαϊκό αποκλεισμό.

Ο αποκλεισμός αυτός έχει οδηγήσει την οικονομία της Κούβας, που βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, στα πρόθυρα κατάρρευσης, προκαλώντας γενικευμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα, πόσιμο νερό και φάρμακα.

Η Ουάσιγκτον δηλώνει ανοιχτά την πρόθεσή της να δει αλλαγή οικονομικού μοντέλου, αν όχι καθεστώτος, στη νήσο, που απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Κούβας, σχολίασε από τον Λευκό Οίκο: «Αν πάρουν έξυπνες αποφάσεις θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη σχέση με τη νήσο αυτή», μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

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