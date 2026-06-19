ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 4,05 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών - Αντλεί 530 εκατ. ευρώ

Στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή ορίστηκε η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με την εταιρεία να αποδέχεται προσφορές συνολικού ύψους 530 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 19 Ιουνίου 2026 να αποδεχθεί προσφορές για τις νέες μετοχές ύψους 530 εκατ. ευρώ και να καθορίσει την τιμή διάθεσης στα 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η τιμή διάθεση είναι η ίδια τόσο στην ελληνική δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή προσφορά.

Συνολικά αναμένεται να εκδοθούν 130.864.197 νέες μετοχές. Αναλυτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 Ιουνίου 2026.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας και σε κάθε περίπτωση δυνάμει των εκάστοτε εφαρμοστέων εξαιρέσεων, από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου.

Η διαδικασία προσέλκυσε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, όπως είχε ήδη ανακοινώσει η εταιρεία στις 18 Ιουνίου 2026, όταν γνωστοποίησε την τιμή-στόχο της συνδυασμένης προσφοράς λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Στην αύξηση συμμετείχε ως θεμελιώδης επενδυτής η Capital World Investors, επενδυτικός βραχίονας της Capital Group, η οποία εγγράφηκε για ποσό 70 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. -εταιρεία που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελεί τον υφιστάμενο μέτοχο πλειοψηφίας της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών- εγγράφηκε για ποσό 270,9 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο 51,12%.

Πέραν των δύο αυτών επενδυτών, η συνδυασμένη προσφορά προσέλκυσε σημαντική ζήτηση από άλλους βασικούς (anchor) επενδυτές, από μια σειρά παγκοσμίου βεληνεκούς, υψηλής κεφαλαιοποίησης, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και από εξειδικευμένους επενδυτές του κλάδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι νέες μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά, εξαιρουμένων των προσφορών της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της Capital World Investors, υπερκαλύφθηκαν πολλαπλάσια. Η πλειονότητα των νέων μετοχών αναμένεται να διατεθεί σε θεμελιώδεις επενδυτές και υφιστάμενους μετόχους.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε κατά 14 φορές, κατά το μέρος που αφορά την άντληση κεφαλαίων από την αγορά.



Πηγή: skai.gr

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