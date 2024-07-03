Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Αρκετά συγκρατημένα και χωρίς ιδιαίτερα τολμηρές εξαγγελίες ως προς τα οικονομικά είναι τα προεκλογικά προγράμματα των δύο μεγάλων κομμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα «μανιφέστα» των Εργατικών και των Συντηρητικών περιέχουν ισοσκελισμένες δεσμεύσεις εσόδων-δαπανών για τα επόμενα χρόνια, αλλά με ανεξάρτητες αναλύσεις των μέτρων να κάνουν λόγο για μια «συνωμοσία σιωπής» ως προς την ανάγκη αύξησης φόρων.

Οι Τόρις του Ρίσι Σούνακ επιμένουν να προειδοποιούν για τον κίνδυνο μεγάλων αυξήσεων φόρων υπό τους Εργατικούς. Επίσης, παραπέμπουν στη σημαντική πτώση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες υποστηρίζοντας πως «το σχέδιο λειτουργεί» και ότι πρέπει να τους δοθεί κι άλλος χρόνος για να αναζωογονηθεί η οικονομία.

Οι Εργατικοί του σερ Κιρ Στάρμερ, φειδωλοί ως προς τις λεπτομέρειες κάποιων μέτρων, τονίζουν την ανάγκη για «αλλαγή» μετά από χρόνια αστάθειας, ακρίβειας και σκανδάλων υπό τους Τόρις.

Τα μέτρα που προτείνουν οι Εργατικοί και έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι η επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων και ο μεγαλύτερος έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ως προς τις δαπάνες, οι βασικές δεσμεύσεις αφορούν τη χρηματοδότηση μέτρων για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στο σύστημα υγείας NHS και την πρόσληψη 6.500 δασκάλων.

Συνολικά, το Εργατικό προεκλογικό μανιφέστο περιγράφει δαπάνες που δεν ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια λίρες (με έσοδα 9 δισεκατομμυρίων) την ώρα που το μανιφέστο του Τζέρεμι Κόρμπιν το 2019 προέβλεπε δαπάνες 83 δισεκατομμυρίων λιρών.

Πάνω-κάτω στα ίδια επίπεδα ως προς τα οικονομικά δεδομένα είναι και τα μέτρα που προτείνουν οι Συντηρητικοί (16 δισεκατομμύρια λίρες έσοδα, κυρίως μέσα από μείωση των επιδομάτων πρόνοιας και των δαπανών του δημοσίου, αλλά και μέσα από πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής) και δαπάνες 15 δισεκατομμυρίων.

Αντιθέτως, το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ υπόσχεται δαπάνες 141 δισεκατομμυρίων λιρών και οι Πράσινοι 214 δισεκατομμυρίων. Οι δεσμεύσεις των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, που αφορούν κυρίως το NHS και την κοινωνική μέριμνα, ανέρχονται σε δαπάνες 27 δισεκατομμυρίων λιρών.

Από εκεί και πέρα, ο Ρίσι Σούνακ έχει προτείνει επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας των 18χρονων στις ένοπλες δυνάμεις ή σε κοινωνικές υπηρεσίες και σημαντικές ελαφρύνεις φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους.

Στο μεταναστευτικό, οι Συντηρητικοί επιμένουν στην απέλαση των παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα, ενώ οι Εργατικοί λένε ότι θα ακυρώσουν το νόμο και θα χρησιμοποιήσουν τα 75 εκ. λίρες που κοστίζει για να ιδρύσουν μια νέα Διοίκηση Ασφάλειας Συνόρων.

Ο Κιρ Στάρμερ έχει θέσει επίσης ως προτεραιότητα τη δημιουργία μίας δημόσιας εταιρείας ενέργειας, της Great British Energy, με έμφαση στην πράσινη ενέργεια.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής οι Εργατικοί διαφοροποιούνται από τους Τόρις κυρίως στη βούληση επιδίωξης στενότερης και ομαλότερης σχέσης με την ΕΕ (χωρίς επανένταξη) και στην ετοιμότητα πιο γρήγορης αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Επί αυτών των κυβερνητικών προτάσεων καλούνται να επιλέξουν περίπου 46 εκ. ψηφοφόροι ηλικίας από 18 ετών και πάνω. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί τοπική και κλείνουν στις 10 τη νύχτα.

Ο σημαντικός όγκος των αποτελεσμάτων αναμένεται να είναι γνωστός τα ξημερώματα της Παρασκευής.



Πηγή: skai.gr

