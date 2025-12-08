Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας συζήτησαν τη «θετική πρόοδο» που έχει σημειωθεί στη χρήση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Downing Street.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και ότι πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τη στήριξη προς την Ουκρανία και την οικονομική πίεση στον Πούτιν, ώστε να τερματιστεί αυτός ο βάρβαρος πόλεμος», δήλωσε εκπρόσωπος του Στάρμερ.

«Ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας… Συζήτησαν επίσης τη θετική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

