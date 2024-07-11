Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο 26χρονος Κάιλ Κλίφορντ, τον οποίο η βρετανική αστυνομία συνέλαβε μετά από ανθρωποκυνηγητό σχεδόν 24 ωρών για τη δολοφονία τριών γυναικών με βαλλίστρα στο σπίτι τους στο Μπούσι, βορείως του Λονδίνου.

Η φρικτή τριπλή δολοφονία έγινε το βράδυ της Τρίτης και η σύλληψη έγινε αργά το απόγευμα της Τετάρτης σε κοιμητήριο του Ένφιλντ του βορείου Λονδίνου, κοντά στην οικία του υπόπτου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα τραύματα του συλληφθέντος προκλήθηκαν κατά την απόπειρά του να τραυματιστεί με τη βαλλίστρα που κουβαλούσε μαζί του ενώ κρυβόταν.

Τα θύματα είναι η οικογένεια του σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC Τζον Χαντ: η σύζυγός του Κάρολ, 61 ετών, η 28χρονη κόρη του Χάνα και η 25χρονη Λουΐζ.

Ο δράστης φέρεται να ήταν ο πρώην σύντροφος της 25χρονης, με την οποία πιστεύεται ότι χώρισε προ μίας εβδομάδας με άσχημο τρόπο. Η Λουΐζ Χαντ μάλιστα είχε κάνει ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ προ λίγων ημερών εκφράζοντας τον θαυμασμό της για γυναίκες που έχουν το θάρρος να φύγουν από μία κακοποιητική σχέση.

Η μητέρα της νεαρής φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε φίλες της προ ημερών πως η κόρη της είχε μόλις βγει από μία δύσκολη σχέση.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Κάρολ βρέθηκε στον χώρο υποδοχής του σπιτιού με ένα τόξο στο στήθος. Οι τρεις γυναίκες δεν ήταν φιμωμένες ή δεμένες, αλλά στους καρπούς τους υπήρχαν σημάδια από σχοινί ή άλλα δεσμά.

Ο Guardian αποκαλύπτει επίσης ότι ένα από τα θύματα έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της να καλέσει την αστυνομία πριν εν τέλει οι νοσηλευτές που έσπευσαν στο σημείο προσπαθήσουν χωρίς επιτυχία να τις κρατήσουν στη ζωή.

Γείτονες περιγράφουν πως άκουσαν διαπεραστικά ουρλιαχτά την ώρα του εγκλήματος, θεώρησαν όμως πως άκουγαν κάποιο παιδί να κλαίει.



