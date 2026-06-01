Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αίσιο τέλος για τις δυο γυναίκες στον Όλυμπο που η ΕΜΑΚ έστησε επιχείρηση για να τις σώσει

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ στον Όλυμπο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΕΜΑΚ

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής στον Όλυμπο όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 21:00 ότι δύο νεαρές γυναίκες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν.

Επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και τέσσερις πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 24 ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, από την θέση «Πριόνια» του Ολύμπου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 04:45 τα ξημερώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όλυμπος ΕΜΑΚ επιχείρηση διάσωσης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark