Θα καθυστερήσει «ο Δράκος» να φτάσει στην Κύπρο

Το αντιτορπιλικό Dragon που έχει αποφασίσει να στείλει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο έχει καθυστερήσει επειδή η ναυτική βάση όπου προετοιμάζεται λειτουργεί μόνο από τις εννέα έως τις πέντε. Αυτό επισημαίνει δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Telegraph επικαλούμενο πηγές ενός συνδικάτου.

Σύμφωνα με το συνδικάτο Prospect που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην βάση του Πόρστμουθ, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το Dragon, το βρετανικό υπουργείο άμυνας για να μειώσει το κόστος έχει επιβάλει τις καθημερινές ένα αυστηρό ωράριο 9 με 5. Για αυτό και το Dragon δεν μπορεί να ετοιμαστεί πιο γρήγορα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, υποστηρίζει ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου Μάικ Κλάνσι.

Το συνδικάτο κάνει λόγο για αλλαγές στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών στο λιμάνι, μετά τη συμφωνία του βρετανικού Υπουργείου 'Αμυνας με την εταιρεία Serco Marine Services, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη 24ωρη λειτουργία έχει περιοριστεί, με συνέπεια να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Από την πλευρά της, η Serco απορρίπτει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται κανονικά και ότι το βασικό ωράριο είναι από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, ενώ υπάρχει δυνατότητα υπερωριών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας θα χρειαστούν τελικά για το πλοίο πάνω από δύο εβδομάδες για να φτάσει στην Κύπρο. Και αυτό γιατί εκτός από τον χρονοβόρο ανεφοδιασμό του χρειάζεται και συντήρηση μιας εβδομάδας σε ξηρά αποβάθρα.

Ο υφυπουργός 'Αμυνας 'Αλ Καρνς δήλωσε ότι το πλοίο έπρεπε να υποβληθεί σε σειρά τεχνικών εργασιών και να αναδιαμορφωθεί για διαφορετική αποστολή πριν αναχωρήσει για την ανατολική Μεσόγειο. Γι αυτό και δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι οι μηχανικοί να ολοκληρώσουν «μια σειρά διαφορετικών εργασιών συντήρησης».

Έντονη κριτική κατά του Βρετανού πρωθυπουργού

Με αυτά και με τα άλλα ο Κιρ Στάρμερ δέχεται έντονη κριτική από τη μια, γιατί μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή χρειάστηκαν 72 και πλέον ώρες για να πάρει την απόφαση να στείλει στην περιοχή ένα αντιτορπιλικό τύπου 45, όπως είναι το Dragon.

Και από την άλλη, οι επικριτές του λένε ενώ όλοι εκτιμούσαν ότι είναι πολύ πιθανόν να ξεκινήσει πολεμική σύγκρουση δεν είχε προνοήσει πολύ νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό πως το βασιλικό ναυτικό του Ηνωμένου βασιλείου ενώ διαθέτει 6 αντιτορπιλικά τύπου 45, τα τρία είναι παροπλισμένα και συντηρούνται ενώ τα άλλα 3 θέλουν χρόνο για να ετοιμαστούν και να μπορέσουν να επιχειρήσουν όπου χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

