Ουκρανοί κατασκευαστές φθηνών αναχαιτιστικών drones που έχουν σχεδιαστεί για να εξουδετερώνουν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) δηλώνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να τα εξάγουν σε μεγάλες ποσότητες, μετά από ερωτήματα που δέχθηκαν από τις ΗΠΑ και τις χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου με το Iράν, σημειώνει το Reuters.

Εκατοντάδες drones βασισμένα στο ιρανικό μοντέλο Shahed drone, τα οποία πλέον κατασκευάζονται και στη Ρωσία, γεμίζουν τον ουρανό της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια συχνών επιθέσεων. Πολλά από αυτά καταρρίπτονται από συστήματα αεράμυνας, όπως δυτικούς πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη, πολυβόλα τοποθετημένα σε φορτηγά και αναχαιτιστικά drones.

Τώρα, καθώς το Ιράν εκτοξεύει drones εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο και πέρα από αυτόν, ως απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, η Ουκρανία ελπίζει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ απέναντι στους συμμάχους της. Στόχος είναι να δείξει ότι η τεχνογνωσία που απέκτησε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της πλήρους εισβολής της Ρωσίας μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των εταίρων της.

Καθώς οι πύραυλοι κοστίζουν μερικές φορές εκατομμύρια δολάρια ο καθένας και βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα -την ώρα που οι δυτικοί στρατοί προσπαθούν να ενισχύσουν τις άμυνές τους- τα αναχαιτιστικά drones θεωρούνται ένας αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος αντιμετώπισης επιθέσεων από σχετικά φθηνά drones.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στη Mέση Ανατολή έχουν ήδη ζητήσει τη βοήθεια της Ουκρανίας για την προμήθεια τέτοιων αναχαιτιστικών drones.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία θα παράσχει βοήθεια μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανέφερε επίσης νωρίτερα ότι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν προσεγγίσει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η βοήθεια, όμως πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ και το Κατάρ βρίσκονται σε συνομιλίες για την αγορά ουκρανικών αναχαιτιστικών drones.

Η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση στην Ουκρανία

Η SkyFall, μεγάλος κατασκευαστής drones, συμπεριλαμβανομένων και αναχαιτιστικών, δήλωσε ότι η παραγωγική της ικανότητα έχει ξεπεράσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αγοράσει τα συστήματά της και η εταιρεία είναι έτοιμη να εξάγει.

«Έχουμε λάβει ενδιαφέρον και ερωτήσεις από τους συμμάχους μας και χώρες στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ares, εκπρόσωπος της SkyFall.

Η SkyFall αναφέρει ότι το αναχαιτιστικό P1-SUN έχει καταρρίψει περισσότερα από 1.500 Shahed και 1.000 άλλα drones από τότε που τέθηκε σε λειτουργία πριν από τέσσερις μήνες.

«Η εταιρεία είναι έτοιμη να παρέχει οποιαδήποτε απαραίτητη βοήθεια εάν λάβουμε το πράσινο φως από την κυβέρνηση μας», είπε, προσθέτοντας ότι θα το έκανε μόνο αν αυτό δεν επηρέαζε την ικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Ο Ihor Fedirko, Διευθύνων Σύμβουλος της UCDI, της ουκρανικής κρατικά υποστηριζόμενης ένωσης κατασκευαστών όπλων, εκτίμησε ότι οι κατασκευαστές αναχαιτιστικών drones και συστημάτων αντι-drones παράγουν περίπου διπλάσια ποσότητα από ό,τι χρειάζεται ο ουκρανικός στρατός για να αντιμετωπίσει τις συχνές επιθέσεις της Ρωσίας.

Η SkyFall εκτιμά ότι μπορεί να κατασκευάζει έως και 50.000 αναχαιτιστικά drones τον μήνα και να εξάγει 5.000 έως 10.000 χωρίς να επηρεάζει τις ανάγκες της Ουκρανίας.

Φθηνή λύση

Τα περισσότερα ουκρανικά αναχαιτιστικά drones κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια ή και λιγότερο. Σε σύγκριση, οι πύραυλοι PAC-3 που χρησιμοποιούνται στο αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot μπορούν να κοστίζουν 4 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας και συνήθως χρησιμοποιούνται για να καταρρίπτουν εχθρικούς πυραύλους.

Τα drones Shahed-136, σχεδιασμένα από το Ιράν και πλέον μαζικά κατασκευαζόμενα από τη Ρωσία, εκτιμάται ότι κοστίζουν μεταξύ 50.000 και 100.000 δολαρίων το καθένα.

Η SkyFall προωθεί το P1-SUN ως μια εξαιρετικά οικονομική επιλογή. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του μοντέλου, χρεώνει τον ουκρανικό στρατό περίπου 1.000 δολάρια ανά drone.

«Αν μιλάμε για εξαγωγή και … βοήθεια προς εταίρους, τότε η τιμή πιθανότατα θα είναι υψηλότερη», δήλωσε ο Ares, αν και πιστεύει ότι θα παραμείνει η φθηνότερη επιλογή.

