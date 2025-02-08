Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέπεμψε σήμερα τον Άντριου Γκουίν από υφυπουργό Υγείας και από το Εργατικό Κόμμα, για προσβλητικά μηνύματα που είχε στείλει ο υφυπουργός σε ιδιωτικές του συνομιλίες, μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο Γκουίν ζήτησε συγγνώμη για «σχόλια του που εκλήφθησαν λανθασμένα».

Το ταμπλόιτ Mail δημοσίευσε μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο που είχε στείλει ο Γκουίν σε ιδιωτικές του συνομιλίες μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Σύμφωνα με Dailymail, πρόκειται γα ρατσιστικά και σεξιστικά μηνύματά του.

«Λυπάμαι βαθύτατα για σχόλιά μου που εκλήφθησαν λανθασμένα και ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε προσέβαλα», τόνισε ο Γκουίν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Κατανοώ απόλυτα τις αποφάσεις που έλαβαν ο πρωθυπουργός και το κόμμα και, και ακόμη και αν λυπάμαι που αποπέμφθηκα θα τους στηρίξω με όποιον τρόπο μπορώ», τόνισε ο πολιτικός.

I entirely understand the decisions the PM and the party have taken and, while very sad to have been suspended, will support them in any way I can. 2/2 — Andrew Gwynne MP (@GwynneMP) February 8, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ,Reuters

