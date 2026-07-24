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Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Διαβάστε την ενημέρωση του Παναθηναϊκού για τα εισιτήρια

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Παναθηναϊκός

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ.

Οι πράσινοι ενημέρωσαν ότι από σήμερα στις 14:00 μπορούν οι οπαδοί τους να προμηθευτούν εισιτήρια για να δουν από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Νίστρουπ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ και αποτελεί την πρώτη επίσημη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η τιμή τους ξεκινά από τα 15 ευρώ με το πιο ακριβό να κοστίζει 155 ευρώ.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Conference League Πάκσι
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