Γκαλιμπάφ: «Το Ισραήλ είναι ο υπ’ αριθμόν 1 εχθρός όλων των ισλαμικών χωρών»

«Το Ισραήλ είναι ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός όλων των ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί Φαλίχ Καντίμ αλ-Ζαΐντι, το βράδυ της Πέμπτης στην Τεχεράνη.

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ιράκ για τη διαφύλαξη της ενότητας των ισλαμικών εθνών απέναντι στο «σιωνιστικό καθεστώς» μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Υποδεχόμενος τον Ιρακινό πρωθυπουργό και την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον λαό και την κυβέρνηση του Ιράκ για τη διοργάνωση των τελετών κηδείας του Αγιατολάχ Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ σε ιρακινές πόλεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ Τεχεράνης και Βαγδάτης έχει μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα της περιοχής και του ισλαμικού κόσμου, προσθέτοντας ότι μέσω του συντονισμού τους οι δύο χώρες μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση πολλών περιφερειακών προβλημάτων.

Από την πλευρά του, ο αλ-Ζαΐντι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ιράκ «μοιράζονται κοινή μοίρα», σημειώνοντας ότι η κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ εξέπεμψε μια ιδιαίτερη εικόνα προς τη διεθνή κοινότητα.

Αναφερόμενος στη θέση που κατείχε ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης μεταξύ των μουσουλμάνων και των σιιτών παγκοσμίως, ο Ιρακινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πλούτος και τα υλικά αγαθά δεν αρκούν για να κερδίσει κάποιος τα συναισθήματα του λαού.

«Η προσέλευση στο Ιράκ, παρά την έντονη ζέστη, για τη συμμετοχή στην κηδεία του μαρτυρικού Ηγέτη αποτέλεσε μια εξαιρετική συγκέντρωση, η οποία μετέφερε μια ιδιαίτερη εικόνα στον κόσμο», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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