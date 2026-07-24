Πέθανε την Παρασκευή ο τραγουδιστής Τζον Τίκης, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι κόρες του Άντζελα και Αννίτα σε ανάρτησή τους στον λογαριασμό του.

«I did it my way....Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα...Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο...Μπαμπακα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.Σ' αγαπάμε για πάντα Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα»

Πηγή: skai.gr

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