«Κακή» κρίνεται η κατάσταση της υγείας του Ορ Λεβί και του Ελί Σαραμπί, δύο από τους τρεις ομήρους από το Ισραήλ που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα από τη Χαμάς, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου η διευθύντρια του ισραηλινού νοσοκομείου Σεμπά, στο Ραμάτ Γκαν, κοντά στο Τελ-Αβίβ, όπου εισήχθησαν οι δύο Ισραηλινοί μετά την απελευθέρωσή τους.

«Οι συνέπειες των 491 ατελείωτων ημερών σε αιχμαλωσία είναι εμφανείς και η κατάσταση της υγείας τους είναι κακή», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Γϊαελ Φρένκελ Νιρ, διευθύντρια του νοσοκομείου.

Η σημερινή ήταν η τέταρτη φορά που το νοσοκομείο αυτό παρέλαβε ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι από από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου.

Η διευθύντρια του νοσοκομείου δήλωσε ότι η «κατάσταση της υγείας των ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα είναι πολύ πιο κακή» από ό,τι ήταν η κατάσταση της υγείας ομήρων που είχαν αφεθεί ελεύθεροι σε προηγούμενες απελευθερώσεις.

Οργή στο Ισραήλ για τους «αποστεωμένους» ομήρους

Τρεις άνδρες Ισραηλινοί όμηροι και 183 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι στον πέμπτο γύρο ανταλλαγών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. «Εμφανώς αδυνατισμένοι και εξασθενημένοι», ύστερα από 491μία ημέρες ομηρίας, οι τρεις Ισραηλινοί οδηγήθηκαν σε εξέδρα που έστησε η Χαμάς στη Ντέιρ Αλ Μπάλα, στην κεντρική Γάζα.

Ο 52χρονος Έλι Σαράμπι που έχασε σύζυγο και δύο έφηβες κόρες του στο κιμπούτζ Μπέρι την 7η Οκτωβρίου, ρωτήθηκε από τους ενόπλους αν γνωρίζει πως είναι νεκρός και ο αδερφός του.

«Ο αδερφός μου Γιοσέφ Σαράμπι, ας είναι αιωνία του η μνήμη, δεν βρίσκεται εδώ, δίπλα μου», απάντησε, ενώ ήδη τα διεθνή πρακτορεία περιέγραφαν έναν εμφανώς εξαντλημένο και αδυνατισμένο άντρα τον οποίο η Χαμάς απελευθέρωσε ασκώντας «εκφοβισμό και ταπείνωση».

Palestinians killed his wife, both of his daughters, his brother, and even his dog. They starved and tortured him for 491 days. They paraded and humiliated him at their last opportunity, forcing him to read lines in some sadistic show they put on.



Eli Sharabi didn’t know what… pic.twitter.com/lAlIHbteIG — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) February 8, 2025

Οι εικόνες κατά τη διάρκεια της παράδοσης ομήρων το Σάββατο προκάλεσαν καταδίκη από το Ισραήλ. Ο Ορ Λεβί που επίσης είδε τη γυναίκα του νεκρή από τη Χαμάς, φαινόταν ιδιαίτερα αδύναμος.

Η ισραηλινή κυβέρνηση περιέγραψε τις σκηνές ως «σοκαριστικές» και είπε ότι «δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση».

«Το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων Ισραηλινών ομήρων που οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν να δώσουν μία στημένη συνέντευξη από τους ενόπλους της Χαμάς, πριν τη σημερινή απελευθέρωσή τους. Δεν θα εξωραΐσουμε τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα.», ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου του ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Μοιάζει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων του Ισραήλ εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια, τονίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει «να επιταχυνθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Η Χαμάς έχει πλέον απελευθερώσει συνολικά 16 ισραηλινούς ομήρους

