Ρωσικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Δύο βόμβες προκάλεσαν ζημιές σε 10 κατοικίες, μία επιχείρηση καθώς και στις εγκαταστάσεις του προξενείου της Λετονίας, δήλωσε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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