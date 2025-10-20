Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υποδομές της Ουκρανίας

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, καθώς και σε λιμενικές υποδομές

Kίεβο

Ρωσική νυχτερινή επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις σε κάποια λιμάνια, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

«Η Ρωσία στοχοθετεί εσκεμμένα τις αρτηρίες μεταφορών μας –τα πράγματα που συνδέουν τη χώρα, στηρίζουν την οικονομία και συντηρούν τη ζωή», δήλωσε ο Ολέξι Κουλέμπα μέσω Telegram.

Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία υποδομές
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark