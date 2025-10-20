Ρωσική νυχτερινή επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις σε κάποια λιμάνια, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

«Η Ρωσία στοχοθετεί εσκεμμένα τις αρτηρίες μεταφορών μας –τα πράγματα που συνδέουν τη χώρα, στηρίζουν την οικονομία και συντηρούν τη ζωή», δήλωσε ο Ολέξι Κουλέμπα μέσω Telegram.

Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

