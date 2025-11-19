Κρεμλίνο: Δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο

Το Κρεμλίνο απάντησε την Τετάρτη σχετικά με ένα δημοσίευμα του Axios ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει και τον περασμένο μήνα ακύρωσε ξαφνικά μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Τραμπ συγκρούστηκε στο Οβάλ Γραφείο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, αλλά πρόσφατα εξέφρασε απογοήτευση με τον Πούτιν, αν και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ελπίζει να τερματίσει τον πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν ήταν αλήθεια, όπως ανέφερε το Axios, ότι συζήτηση οδήγησε στην καταγραφή νέων προτάσεων για την ειρήνη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε:

«Όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα σε αυτό που μπορούν να σας αναφερθούν».

Ερωτηθείς αν υπήρξαν νέες εξελίξεις όσον αφορά τους όρους της Ρωσίας για την ειρήνη, όπως καθορίστηκαν από τον Πούτιν το 2024, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι - εκτός από τις συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ - δεν υπήρξε καμία άλλη.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν και ελέγχουν περίπου το 19% της Ουκρανίας - η Μόσχα λέει ότι τέσσερις από τις περιφέρειές της αποτελούν πλέον νόμιμα μέρος της Ρωσίας, αν και η Ουκρανία και οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις λένε ότι δεν θα το αποδεχτούν ποτέ επίσημα.

Ο Πούτιν έθεσε τους βασικούς του όρους τον Ιούνιο του 2024, απαιτώντας από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και να αποσύρει στρατεύματα από το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - που αποτελούν το Ντονμπάς - καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στον νότο.

Πηγή: skai.gr

