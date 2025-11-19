Οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας αναζητούν από χθες Τρίτη το βράδυ 24 μαθήτριες λυκείου που απήχθησαν από σχολείο θηλέων στη Μάγκα, στην πολιτεία Κέμπι.

Κατά την έφοδο των ενόπλων, οι δράστες σκότωσαν τον υποδιευθυντή τους χολείου Χάσαν Μακούκου. Ωστόσο, «μία από τις μαθήτριες κατάφερε να δραπετεύσει όταν την τραβούσαν με τη βία», δήλωσε ο υπεύθυνος ενημέρωσης της πολιτείας Αλχάτζι Γιακούμπου Άχμεντ.

Η σύζυγος του υποδιευθυντή του σχολείου δήλωσε ότι ξύπνησε μέσα στη νύκτα από θορύβους που ακούγονταν έξω από το σπίτι της. Στη συνέχεια εισέβαλαν σε αυτό ένοπλοι.

«Αρχίσαμε να παλεύουμε μαζί τους και ένας έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον σύζυγό μου, στη συνέχεια με τράβηξε από το χέρι έξω από το σπίτι», διηγήθηκε η ίδια στο νιγηριανό τηλεοπτικό δίκτυο Channels.

«Έκλαιγα ακόμη όταν έφτασε η κόρη μου, με άφησαν και πήραν εκείνη», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι τελικά η κόρη της κατάφερε να ξεφύγει.

Η 15χρονη Χαγουάου Ουσμάν, απήχθη από τους ένοπλους αλλά κατάφερε να δραπετεύσει - η μόνη που γλίτωσε από την επίθεση

Στη Νιγηρία, την πιο πολυπληθή χώρα της δυτικής Αφρικής που μαστίζεται από την ανασφάλεια, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνό φαινόμενο. Η πλέον διαβόητη περίπτωση είναι αυτή της μαζικής απαγωγής σχεδόν 300 μαθητριών από τη Μπόκο Χαράμ, στο χωριό Τσιμπόκ το 2014.

Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική απαγωγή μαθητών που καταγράφεται στην πολιτεία Κέμπι τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2021 ένοπλοι απήγαγαν περισσότερες από 100 μαθήτριες και κάποια μέλη του προσωπικού από το Ομοσπονδιακό Κυβερνητικό Κολέγιο του Γιαούρι.

Οι μαθήτριες αφέθηκαν ελεύθερες τα επόμενα δύο χρόνια. Κάποιες είχαν αναγκαστεί να παντρευτούν και επέστρεψαν στις κοινότητές τους έχοντας παιδιά.

Το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ όπου οι συντηρητικοί κύκλοι – ακόμη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ-- εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι οι χριστιανοί διώκονται σε αυτή τη χώρα της Αφρικής.

«Αν και δεν διαθέτουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτή τη φρικτή επίθεση, γνωρίζουμε ότι έγινε σε έναν χριστιανικό θύλακα στη βόρεια Νιγηρία», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ράιλι Μουρ στο Χ.

Οι αρχές της Νιγηρίας έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς, λέγοντας ότι στη χώρα σκοτώνονται περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί.

Οι μαθήτριες «ήταν όλες μουσουλμάνες», επεσήμανε η αστυνομία της πολιτείας Κέμπι.

Οι Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές πρέπει να αποφασίσουν την Πέμπτη αν θα εντάξουν τη Νιγηρία στον κατάλογο με τις χώρες που προκαλούν «ιδιαίτερη ανησυχία» (Country of Particular Concern – CPC) σε ό,τι αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, όπως έχει ζητήσει ο Τραμπ. Αν αυτό συμβεί, τότε ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε Νιγηριανούς αξιωματούχους.



