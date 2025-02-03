Την πρώτη θέση καταλαμβάνει για πρώτη φορά το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, παίρνοντας προβάδισμα από τους δεύτερους Εργατικούς κατά μία μονάδα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Η μεταρρύθμιση βρέθηκε στην κορυφή μιας δημοσκόπησης του Sky News/YouGov για πρώτη φορά, καθώς το κόμμα συνεχίζει να κλονίζει τη βρετανική πολιτική.

Ειδικότερα στη δημοσκόπηση του Sky News/YouGov, το Reform προηγείται με 25%, με τους Εργατικούς να βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 24% και τους Τόρις στην Τρίτη με 21%.

Η δημοσκόπηση της YouGov, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα, ανεβάζει επίσης τα ποσοστά των Φιλελεύθερων Δημοκρατών στο 14% και τους Πράσινους στο 9%.

Όλες οι δημοσκοπικές έρευνες που καταγράφουν το Reform στην κορυφή για πρώτη φορά βρίσκονται εντός του περιθωρίου λάθους και η συνολική εικόνα παραμένει αμετάβλητη.

Ένας στους πέντε ψηφοφόρους του Συντηρητικού Κόμματος στις τελευταίες εκλογές θα ψήφιζε πλέον υπέρ του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ.



Η δημοσκόπηση του Sky News/YouGov έδειξε επίσης ότι η Κέμι Μπάντενοχ, επικεφαλής των Τόρις, έχει υποχωρήσει πίσω από τον Νάιτζελ Φάρατζ στις θετικές γνώμες.

Ο Κιρ Στάρμερ πάλι είναι λιγότερο δημοφιλής τόσο από τον Φάρατζ όσο και από την Μπάντενοχ.

Οι καταγραφές ενδέχεται να ανοίξουν εκ νέου τη συζήτηση στο κόμμα των Τόρις για το αν θα πρέπει να εξετάσουν τη συγχώνευση με το Reform, κάτι που ο Μπάντενοχ έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Συνολικά το 43% των ερωτηθέντων που ψήφισαν Τόρις στις τελευταίες εθνικές εκλογές υποστηρίζουν τη συγχώνευση, έναντι 31% που είναι κατά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.