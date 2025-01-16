Ορκωμοσία Ντόναλντ Τραμπ: Θα παραστεί ο Φάρατζ και όχι Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δεν προσκλήθηκε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την Ντάουνινγκ Στριτ, όμως ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, ο Νάιτζελ Φάρατζ, σκοπεύει να πάει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, ο εκπρόσωπος του Στάρμερ είπε ότι «συνηθίζεται οι ξένες κυβερνήσεις να εκπροσωπούνται επισήμως από τους πρεσβευτές τους» στην ορκωμοσία των Αμερικανών προέδρων. Σημείωσε ότι η πρέσβειρα της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, η Κάρεν Πιρς, θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ο Στάρμερ είχε συγχαρεί τον Τραμπ για την επανεκλογή του, ότι οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά αυτόν τον μήνα και συμφώνησαν να συναντηθούν «με την πρώτη ευκαιρία».

Κατά παράδοση, στις ορκωμοσίες των προέδρων δεν προσκαλούνται ξένοι ηγέτες. Όμως ο Τραμπ έχει προσκαλέσει ορισμένους, όπως την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δεν προσκλήθηκαν.

Ο Φάρατζ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα πάει στην Ουάσιγκτον. Θα παραβρεθούν επίσης γνωστά στελέχη ακροδεξιών ευρωπαϊκών κομμάτων, όπως ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας Ερίκ Ζεμούρ, η ευρωβουλευτής Μαριόν Μαρεσάλ και ο Τίνο Χρούπαλα, ηγετικό στέλεχος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου προσκλήθηκε αλλά δεν θα παραστεί, αφού το διαβατήριό του έχει κατασχεθεί από τη δικαιοσύνη και του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα στο πλαίσιο μιας έρευνας για ένα σχεδιαζόμενο «πραξικόπημα» με στόχο να παρεμποδίσει την επιστροφή του πολιτικού αντιπάλου του, του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στην εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

