ΛΔ Κονγκό-Ρουάντα: Οι πρόεδροι στην έκτακτη σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο

Οι πρόεδροι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό Φέλιξ Τσισεκέντι και της Ρουάντας Πολ Καγκάμε θα συμμετάσχουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Τανζανία στην έκτατη σύνοδο κορυφής με αντικείμενο τον πόλεμο στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, μια περιοχή που απειλείται από την αντικυβερνητική, ένοπλη οργάνωση M23 και τους συμμάχους της, τις ένοπλες δυνάμεις της Ρουάντας.

Η αστραπιαία προέλαση του Κινήματος της 23ης Μαρτίου και των Ρουαντέζων στρατιωτών, που κατέλαβαν την Γκόμα, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Βόρειου Κίβου, προκάλεσε κατάπληξη. Ο Τσισεκέντι προειδοποίησε ότι «θα απαντήσει με σθένος», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Ρουάντα.

Σύμφωνα με την προεδρία της Κένυας, οι δύο πρόεδροι θα συμμετάσχουν το Σάββατο στο Νταρ ες Σαλάμ, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της Κοινότητας Κρατών Ανατολικής Αφρικής (EAC) και της Κοινότητας Ανάπτυξης Νότιας Αφρικής (SADC). Φοβούμενες μια περιφερειακή σύρραξη, οι 16 χώρες μέλη της SADC ζήτησαν την Παρασκευή να διεξαχθεί κοινή σύνοδος με τι οκτώ χώρες της EAC, της οποίας είναι μέλος η Ρουάντα.

Μετά την κατάληψη της Γκόμα, την περασμένη εβδομάδα, το Μ23 προωθείται στη γειτονική επαρχία του Νότιου Κίβου και απειλεί την πρωτεύουσά του, την Μπουκάβου. Τα πυρά έχουν κοπάσει στην Γκόμα, αλλά η ανησυχία κορυφώνεται στο Νότιο Κίβου.

Σύμφωνα με μια τοπική πηγή στο Μπουκάβου, στην πόλη επικρατεί προς το παρόν ηρεμία αλλά οι πληροφορίες που φτάνουν αφήνουν να εννοηθεί ότι το Μ23 «ανασυντάσσεται, λαμβάνει ενισχύσεις και όπλα, πιθανότατα για να συνεχίσει τον πόλεμο τώρα που οι μάχες σταμάτησαν στην Γκόμα».

Με φόντο αυτές τις εξελίξεις, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής επανέλαβε σήμερα ότι στηρίζει «τον λαό της ΛΔΚ», απαντώντας σε όσους, εντός της χώρας του, του ασκούν κριτική για τη συμμετοχή Νοτιοαφρικανών στην ειρηνευτική δύναμη της SACD στο Βόρειο Κίβου. Δεκατέσσερις Νοτιοαφρικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εκεί τις τελευταίες εβδομάδες. «Η αποστολή θα τερματιστεί όταν εφαρμοστούν διάφορα μέτρα εμπιστοσύνης και θα επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός που έχουμε ζητήσει», είπε ο Σίριλ Ραμαφόζα.

Ο πρόεδρος της Ρουάντας Πολ Καγκάμε ζητά την αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναμης της SACD (που αποκαλείται SAMIDRC), θεωρώντας ότι «δεν είναι ειρηνευτική δύναμη» και «δεν έχει θέση σε αυτήν την κατάσταση». Η εκπρόσωπος της κυβέρνησής του, η Γιολάντε Μακόλο, σχολίασε από την πλευρά της, απευθυνόμενη στον Ραμαφόζα: «Δεν στηρίζετε τον λαό της ΛΔΚ για να φτάσετε στην ειρήνη (…) Πείτε σας παρακαλώ στον λαό σας την αλήθεια για τα προσωπικά συμφέροντα που έχετε στα ορυχεία της ΛΔΚ. Είναι συμφέροντα για τα οποία, δυστυχώς, πεθαίνουν Νοτιοαφρικανοί στρατιώτες».

Η ανατολική ΛΔΚ είναι μια περιοχή με πλούσια κοιτάσματα και φυσικούς πόρους και η Κινσάσα κατηγορεί το Κιγκάλι ότι θέλει να τους λεηλατήσει. Η Ρουάντα ισχυρίζεται ότι θέλει να εκδιώξει τις ένοπλες οργανώσεις που απειλούν, όπως λέει, την ασφάλειά της καθώς έχουν ιδρυθεί από Χούτου που ευθύνονται για τη γενοκτονία των Τούτσι το 1994.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

