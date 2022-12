Βρετανία: Παρέλυσαν οι συγκοινωνίες λόγω του χιονιά – Ακυρώσεις πτήσεων – Βίντεο

Οι Εθνικοί Αυτοκινητόδρομοι προειδοποίησαν για «επικίνδυνες συνθήκες» - Έχει εκδοθεί σειρά κίτρινων ειδοποιήσεων για χιόνι, πάγο και ομίχλη - Αλεπούδες εθεάθησαν σε πόλεις

Σε κατάσταση παράλυσης βρίσκονται οι συγκοινωνίες στη Βρετανία λόγω του χιονιά. Το κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να ματαιωθούν δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο. Ο παγετός και η ομίχλη, αναμένεται να προκαλέσουν νέο χάος εντός της ημέρας, ενώ αναμένονται θερμοκρασίες έως και -10 βαθμούς Κελσίου. Λόγω του κύματος κακοκαιρίας αναστάλησαν και δρομολόγια του σιδηροδρόμου, ενώ στην κεντρική Αγγλία στο σιδηροδρομικό δίκτυο καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

London in the snow, a novelty scene! pic.twitter.com/ZhY9ZvdaVo — Official Weather UK ❄️ (@Official_WXUK) December 11, 2022

Ειδικότερα, περισσότερες από 50 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθροου την Κυριακή, αφού η ομίχλη είχε ως αποτέλεσμα περιορισμούς στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούσαν να προσγειωθούν και να αναχωρήσουν ανά ώρα.

This is beautiful Mother Nature at it finest😍❄️#uksnow

pic.twitter.com/C8kG2k0mXB — Daily UK Weather_🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@XtremeUKWeather) December 11, 2022



Η British Airways, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Χίθροου, ανακοίνωσε ότι ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, και αποζημιώνει ή κάνει εκ νέου κρατήσεις σε όσους ταξιδιώτες αντιμετώπισαν προβλήματα ακυρώσεων, ενώ παρέχει κουπόνια ξενοδοχείων όπου χρειάζεται. Διευκρίνισε ότι το Χίθροου θα περιορίσει εκ νέου τις πτήσεις εντός και εκτός αεροδρομίου τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη αναστάτωση.



Το αεροδρόμιο Γκάτγουικ έκλεισε προσωρινά έναν από τους διαδρόμους του την Κυριακή και τον άνοιξε ξανά στις 20:00 (τοπική ώρα) όταν οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο ασφαλείς. Ορισμένες πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, ενώ άλλες 28 εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια κατά τη διάρκεια του κλεισίματος.

Το αεροδρόμιο Τζέρσεϊ στο Σεντ Πίτερ, στις Αγγλονορμανδικές Νήσους, έκλεισε επίσης τον διάδρομο προσγείωσης λόγω του παγετού.

London right now turning into a snowy wonderland pic.twitter.com/LlP5BKLuWV — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) December 11, 2022



Οι βρετανικοί Εθνικοί Αυτοκινητόδρομοι προειδοποίησαν για «επικίνδυνες συνθήκες» στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία το πρωί της Δευτέρας, με τους οδηγούς να αναμένουν σημαντικές καθυστερήσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η βρετανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας προτρέπει τον κόσμο να μην ταξιδεύει.



Έχει εκδοθεί σειρά κίτρινων ειδοποιήσεων για χιόνι, πάγο και ομίχλη σε όλη τη βρετανική επικράτεια:

Ministers take selfies in snowy Downing Street



The ongoing cold snap has brought snow to many parts of the UK, including London, where members of the cabinet were seen photographing themselves against the wintry backdrop ❄



👉 https://t.co/epzsfOQdgO pic.twitter.com/k1Xd8buzNS

— Sky News (@SkyNews) December 12, 2022

Παράλληλα, σε πόλεις εθεάθησαν αλεπούδες που ψάχνουν για τροφή:

Our regular back yard visitor enjoying the #uksnow here in #worcester pic.twitter.com/vcrGo2ULVc — Phil Mackie (@philmackie) December 11, 2022

