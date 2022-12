Νέα Υόρκη: Η πρώτη θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Νικολάου - Βίντεο

Για πρώτη φορά, 21 χρόνια μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, ο ιερός ναός του Αγ. Νικολάου στο σημείο μηδέν του Μανχάταν γεννήθηκε ξανά από τις στάχτες του κι άρχισε και επίσημα να επαναλειτουργεί, ως ενορία.

Ο Πατήρ Ανδρέας Βυθούλκας, Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής μίλησε αποκλειστικά στους «Δεκατιανούς» και την Κορίνα Γεωργίου για την πρώτη επίσημη λειτουργία του ναού το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου, παραμονής του Αγ. Νικολάου. Ο πατήρ Ανδρέας που έλκει την καταγωγή του από την Κω και τη Ζάκυνθο, αν και γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη τιμά τις παραδόσεις και την ελληνική γλώσσα.



Τα θυρανοίξια του ελληνορθόδοξου ναού τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στις 2 Νοεμβρίου του 2021 κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ενώ τα εγκαίνια ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στις 4 Ιουλίου 2022.



