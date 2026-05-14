Η Γερμανία θέλει να προλαβαίνει τις κυβερνοεπιθέσεις

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο γίνεται όλο πιο απειλητικό με τη χρήση και της Τεχνητής Νοημοσύνης. H γερμανική κυβέρνηση προωθεί περισσότερες εξουσίες για τις διωκτικές αρχές.«Το επίπεδο απειλής στον κυβερνοχώρο παραμένει αμετάβλητο και υψηλό», δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), ο οποίος είναι πολιτικά υπεύθυνος για την ασφάλεια στη Γερμανία. Η προειδοποίησή του υπουργού στηρίζεται στην έκθεση για την κατάσταση του κυβερνοεγκλήματος για το 2025, η οποία δημοσιεύθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) στο Βερολίνο την Τρίτη.



Πάνω από 900 κυβερνοεπιθέσεις ανά ημέρα

Πηγή: Deutsche Welle

Η αντιπρόεδρος της BKA, Μαρτίνα Λινκ, αξιολογεί τα στοιχεία ως ανησυχητικά. Εκτιμά την οικονομική ζημία σε περίπου 202 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 4,5% του γερμανικού ΑΕΠ.Τα θύματα των επιθέσεων είναι κυρίως επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και κρίσιμες υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας και νοσοκομεία.Ο συνολικός αριθμός επιθέσεων που καταγράφηκαν από την αστυνομία, οι οποίες αφορούσαν επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό σε υπολογιστές, κλοπή δεδομένων ή άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών, ήταν 334.000. Αυτό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε πάνω από 900 ανά ημέρα. Η Γερμανία είναι ένας ιδιαίτερα επικερδής στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες επειδή, παρά την υποτονική τα τελευταία χρόνια μεγέθυνσή της, η οικονομία της παραμένει η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο.«Οι επιθέσεις είναι σχεδόν πάντα διεθνείς».Τα δύο τρίτα των επιθέσεων πραγματοποιήθηκαν από το εξωτερικό ή από τοποθεσίες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια. «Αυτές οι επιθέσεις είναι πάντα διασυνοριακές, είναι σχεδόν πάντα διεθνείς», τονίζει η Λινκ. Η ίδια, όπως και ο υπουργός Εσωτερικών, θεωρεί την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) ως τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ακόμα και άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις μπορούν να αποκτήσουν γρήγορα ορισμένες δεξιότητες με την ΤΝ, λέει ο Ντόμπριντ.«Οι γλωσσικές δυνατότητες της ΤΝ καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη λειτουργία σε μια μεγάλη ποικιλία περιοχών σε όλο τον κόσμο, επειδή η ΤΝ μπορεί να δημιουργεί κείμενα χωρίς σφάλματα σε διάφορες γλώσσες». Το αποτέλεσμα: παραπλανητικά ρεαλιστικές ιστοσελίδες ή email, με τα οποία οι κυβερνοεγκληματίες παρασύρουν τα ανυποψίαστα θύματά τους.Ντόμπριντ: «Δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι»Παρά τους αυξανόμενους κινδύνους, ο Ντόμπριντ παραμένει αισιόδοξος για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος: «Δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι». Αναφέρει ως απόδειξη την επιτυχημένη συνεργασία με άλλες χώρες. Τονίζει ιδιαίτερα την επίθεση «Επιχείρηση Endgame 2.0» εναντίον διεθνώς δικτυωμένων κυβερνοεγκληματιών. Αρχές από επτά χώρες κατάφεραν από κοινού να απενεργοποιήσουν ένα από τα πιο επικίνδυνα προγράμματα κακόβουλου λογισμικού.Η Γερμανία συνεργάστηκε με τη Δανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, την Ολλανδία και τις ΗΠΑ. Συμμετείχαν επίσης οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ). Εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης για 20 υπόπτους, κυρίως από τη Ρωσία.Περισσότερες εξουσίες στην BKA;«Τα επιτυχημένα μέτρα μας κατά του κυβερνοεγκλήματος δείχνουν ότι η αστυνομική δράση είναι αποτελεσματική -ωστόσο, δεν πρέπει να επισκιάζουν την ακόμη εξαιρετικά δυναμική κατάσταση απειλών στον κυβερνοχώρο», προειδοποιεί η Αντιπρόεδρος της BKA, Λινκ. Η υπηρεσία της έχει μόνο εξουσιοδότηση για έρευνες, αλλά δεν έχει εξουσία να αποτρέψει τον κίνδυνο. «Για να το θέσω ωμά: Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνει η ζημιά πριν μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση».Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει σύντομα στο κοινοβούλιο νομοσχέδιο ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ενεργή κυβερνοάμυνα. «Στόχος μας είναι να διαταράξουμε και να καταστρέψουμε την υποδομή του εισβολέα. Αυτό σημαίνει: πρόσβαση στα ψηφιακά του συστήματα».Επί ίσοις όροις με τους δράστες;Επιπλέον, ο Ντόμπριντ πιέζει για την ευρεία αποθήκευση των διευθύνσεων IP των υπολογιστών και την ενεργοποίηση της αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων. Το κράτος δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στον ψηφιακό χώρο, δικαιολογεί ο υπουργός Εσωτερικών τις εκτεταμένες απαιτήσεις του. Λέει ότι διασφαλίζουν ότι μπορούν να δράσουν και να αντεπιτεθούν επί ίσοις όροις με τους δράστες, τόσο τεχνικά όσο και νομικά.Τα σχέδια του Ντόμπριντ είναι εδώ και καιρό αμφιλεγόμενα. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εισάγει τη μαζική επιτήρηση από την πίσω πόρτα», επέκρινε η βουλευτής της Die Linke Κλάρα Μπούνγκερ σχετικά με το νομοσχέδιο για την αποθήκευση διευθύνσεων IP, που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο.Η Μπούνγκερ, εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς για την εσωτερική πολιτική, το χαρακτήρισε ως «μετωπική επίθεση στα ψηφιακά θεμελιώδη δικαιώματα περισσότερων των 80 εκατομμυρίων ανθρώπων».Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

