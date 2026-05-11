Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα εκφωνήσει σήμερα ομιλία με στόχο να πείσει τους Βρετανούς και το κόμμα του για την ικανότητά του να παραμείνει στην πρωθυπουργία μετά τις καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα τοπικές εκλογές.

Η ήττα στις τοπικές εκλογές έχει προκαλέσει αυξανόμενη δυσαρέσκεια τόσο στον Βρετανικό λαό όσο και εντός των Εργατικών, με πολλούς να κατηγορούν τον Στάρμερ για τα αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα τόσο στους πολίτες όσο και στο Εργατικό Κόμμα, επιχειρώντας να πείσει για την ικανότητά του να παραμείνει στη θέση του μετά τις καταστροφικές τοπικές εκλογές της Πέμπτης.

Έπειτα από δύο χρόνια στην πρωθυπουργία, αυτή η περίοδος θεωρείται η πιο σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζει ο Στάρμερ, καθώς αυξάνονται οι φωνές δυσαρέσκειας τόσο από τους Βρετανούς όσο και από στελέχη των Εργατικών, οι οποίοι τον θεωρούν υπεύθυνο για την ήττα του κόμματος.

Σε ομιλία που θα εκφωνήσει σήμερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει πως «για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα δεν αρκούν οι σταδιακές αλλαγές», σύμφωνα με αποσπάσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Observer, ο Στάρμερ επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να παραμείνει στην πρωθυπουργία, για να ολοκληρώσει «το έργο για το οποίο εξελέγη τον Ιούλιο του 2024».

Η τρέχουσα εβδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Βρετανό πρωθυπουργό, καθώς την Τετάρτη ο βασιλιάς Κάρολος θα παρουσιάσει ενώπιον του κοινοβουλίου τα σχέδια της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Στην ομιλία του, ο Στάρμερ αναμένεται να αναφερθεί στις προτεραιότητές του, όπως οι στενότεροι δεσμοί με την ΕΕ, με στόχο η Βρετανία να «ενισχυθεί οικονομικά, εμπορικά και στον τομέα της άμυνας».

Εσωκομματική πίεση και απώλειες στις εκλογές

Στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, οι Εργατικοί έχασαν σημαντικό έδαφος από το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργιά τους στη βόρεια Αγγλία και την Ουαλία. Παράλληλα, οι Πράσινοι, που βρίσκονται πιο αριστερά από τους Εργατικούς, απέσπασαν ψήφους από το κόμμα στο Λονδίνο.

Ο Στάρμερ καλείται πλέον να διαχειριστεί την εσωκομματική εξέγερση, με ολοένα και περισσότερους βουλευτές να ζητούν την αποχώρησή του.

Η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Κάθριν Γουέστ δήλωσε ότι, αν το υπουργικό συμβούλιο δεν καταλήξει σε αντικαταστάτη του Στάρμερ, θα κινήσει διαδικασίες για εσωτερικές εκλογές, αν και αυτό θεωρείται δύσκολο βάσει των κανόνων του κόμματος.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο LabourList, περίπου 30 βουλευτές έχουν ζητήσει, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, την αποχώρηση του Στάρμερ.

Η Μπρίτζετ Φίλιπσον, σύμμαχος του πρωθυπουργού, δήλωσε: «Πραγματικά δεχτήκαμε ένα χτύπημα από τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι οι εσωτερικές εκλογές για να αλλάξουμε κατεύθυνση (...) είναι η σωστή απάντηση».

Δυσκολίες και σενάρια διαδοχής

Από την άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ τον Ιούλιο του 2024, ο Στάρμερ δεν έχει καταφέρει να πείσει τους Βρετανούς, λαμβάνοντας μέτρα που θεωρήθηκαν αντικοινωνικά, αυστηροποιώντας τη μεταναστευτική πολιτική και αδυνατώντας να ανατάξει την οικονομία, που ήταν βασική του προτεραιότητα.

Επιπλέον, βρέθηκε αντιμέτωπος με αναγκαστικές αποχωρήσεις υπουργών και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ, παρά τις στενές του σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η παρουσία του στη διεθνή σκηνή, ιδιαίτερα απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν ή σχετικά με την Ουκρανία, έχει αποσπάσει θετικές αντιδράσεις διεθνώς, όμως αυτά δεν αρκούν για να καλύψουν τα προβλήματα της εσωτερικής πολιτικής.

Η απουσία προφανούς διαδόχου ενδέχεται να κρατήσει τον Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ προς το παρόν.

Οι πιθανοί διάδοχοι, όπως η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ και ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, δεν έχουν εκφράσει δημόσια αμφισβήτηση προς τον Στάρμερ.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, που θεωρείται η πιο δημοφιλής προσωπικότητα των Εργατικών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, καθώς δεν είναι βουλευτής.

Κανένας από τους πιθανούς διαδόχους δεν έχει ζητήσει δημοσίως την αποχώρηση του Στάρμερ.

Η Ρέινερ, σε ανάρτησή της στο Χ μετά τις τοπικές εκλογές, ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός πρέπει τώρα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ορίσει την αλλαγή την οποία έχει ανάγκη η χώρα. Πιθανόν αυτή να είναι η τελευταία μας ευκαιρία».

Πηγή: skai.gr

