Ζελένσκι: «Ο Πούτιν έτοιμος για πραγματικές διαπραγματεύσεις - Τον πιέσαμε λίγο»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την «ετοιμότητά του για πραγματικές διαπραγματεύσεις», ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «πίεσε» τον Πούτιν σε «ετοιμότητα» για διαπραγματεύσεις, παρότι η Ρωσία συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις στην πρώτη γραμμή.

Το Κίεβο επιδιώκει ένα συγκεκριμένο φορμάτ για τις συνομιλίες, ενώ παράλληλα προετοιμάζει μια ανταλλαγή κρατουμένων 1.000 προς 1.000 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι εάν η Μόσχα επαναλάβει τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις, η Ουκρανία θα απαντήσει αμέσως, τονίζοντας ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πρέπει να παρέχουν διαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας.

Μιλώντας σε βραδινή του ομιλία, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι εδώ και καιρό έτοιμη για συνομιλίες και ότι το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί μια συγκεκριμένη μορφή για διάλογο.

«Τώρα ο ίδιος ο Πούτιν λέει ότι είναι επιτέλους έτοιμος για πραγματικές συναντήσεις. Τον πιέσαμε λίγο, και προετοιμαζόμαστε για συναντήσεις εδώ και πολύ καιρό, οπότε πρέπει να βρούμε μια μορφή. Πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, να εγγυηθούμε αξιόπιστα την ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία απείχε από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας για δύο ημέρες, καθώς η Ρωσία δεν πραγματοποίησε μαζικές επιθέσεις. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε πραγματικό «σιωπητήριο» επιθέσεων κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

«Αλλά στις περιοχές της πρώτης γραμμής, στις κοινότητες κοντά στο μέτωπο, δεν υπήρχε ειρήνη. Οι Ρώσοι συνεχίζουν την επιθετική τους δραστηριότητα σε εκείνες τις περιοχές που είναι βασικές για αυτούς. Υπάρχουν βομβαρδισμοί, υπήρξαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων στο μέτωπο» παρατήρησε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το Σαββατοκύριακο υπήρξαν περισσότερες από 150 ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις, πάνω από 100 βομβαρδισμοί και σχεδόν 10.000 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι.

«Δηλαδή, στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός δεν "σιωπά" και δεν προσπαθεί καν... Όλες οι ουκρανικές μονάδες μας ενεργούν με αντανακλαστικό τρόπο, υπερασπιζόμενοι τις θέσεις μας ακριβώς όπως χρειάζεται», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

