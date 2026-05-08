Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση των ψήφων σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία μετά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν προβάδισμα του κόμματος Reform UK σε πολλές περιοχές τη στιγμή που το κυβερνών Εργατικό Κόμμα καταγράφει σημαντικές απώλειες.

Ο πολυαναμενόμενος κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι πλέον εμφανής καθώς οι ψήφοι μοιράζονται σε τέσσερις ή περισσότερες διαφορετικές κατευθύνσεις.

Μέχρι στιγμής, το Reform έχει κερδίσει περίπου το ένα τρίτο των εδρών που έχουν ανακοινωθεί. Τα στελέχη του επισημαίνουν ότι συγκεντρώνουν περίπου το 33% των ψήφων, την ώρα που τα ποσοστά των αντιπάλων τους κινούνται κάτω από το 20%.

Αν και το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ έχει εκλέξει εκατοντάδες νέους συμβούλους, μέχρι στιγμής δεν έχει κερδίσει τον έλεγχο πολλών συμβουλίων. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι όπου έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, μόλις το ένα τρίτο των εδρών ήταν διαθέσιμο προς εκλογή. Κατά συνέπεια, υπήρχε ένα όριο στο πόσες έδρες θα μπορούσε να κερδίσει ή να χάσει οποιοδήποτε κόμμα.

Στον αντίποδα, οι Εργατικοί υφίστανται σημαντική υποχώρηση, έχοντας χάσει λίγο λιγότερο από τις μισές έδρες που προσπαθούσαν να διατηρήσουν.

Στον πυρήνα της επιχειρηματολογίας του κόμματος βρίσκεται η άποψη ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι συχνά δύσκολες για τις κυβερνήσεις και δεν αποτελούν δείκτη για το τι μπορεί να συμβεί στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Το κρίσιμο ερώτημα τις επόμενες ώρες και ημέρες είναι το πώς οι Εργατικοί θα διαχειριστούν τις απώλειες. Ήδη τα σενάρια για το μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ είναι πολλά και δεν αποκλείονται κινήσεις αμφισβήτησής του από βουλευτές, στελέχη των Εργατικών, ακόμη και μέλη της κυβέρνησής του.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, το κόμμα των Πρασίνων καταγράφει αξιόλογη πορεία ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες σημειώνουν μικρά κέρδη.

Οι Συντηρητικοί, όπως αναμενόταν, υποχωρούν αν και κατάφεραν να ανακτήσουν από τους Εργατικούς τον έλεγχο του συμβουλίου του Γουέστμινστερ.

Σημειώνεται ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων αποδεικνύεται υψηλότερη σε σχέση με άλλες πρόσφατες τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις. Μέχρι στιγμής, η συμμετοχή αγγίζει το 43%, καταγράφοντας αύξηση οκτώ μονάδων σε σύγκριση με το 2022.

Αργότερα μέσα στην ημέρα θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων για τα κοινοβούλια της Ουαλίας και της Σκωτίας.



