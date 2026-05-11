Βρετανοί αλεξιπτωτιστές πήδηξαν στο πιο απομονωμένο υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Τριστάν ντα Κούνια, μεταφέροντας προμήθειες έπειτα από επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού στο νησί.

Στην αποστολή συμμετείχαν 6 αλεξιπτωτιστές και 2 στρατιωτικοί γιατροί από την 16η Ταξιαρχία Αεροκίνητης Εφόδου, οι οποίοι έπεσαν με αλεξίπτωτο από μεταγωγικό αεροσκάφος RAF A400M. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton στην Οξφόρδη, διένυσε περίπου 6.788 χιλιόμετρα έως το νησί Ασενσιόν και στη συνέχεια ακόμη 3.000 χιλιόμετρα νοτιότερα μέχρι το Τριστάν ντα Κούνια.

Μαζί με τους στρατιώτες ρίχθηκαν το Σάββατο φιάλες οξυγόνου και άλλες ιατρικές προμήθειες, ενώ το μεταγωγικό ανεφοδιάστηκε εν πτήσει από υποστηρικτικό αεροσκάφος RAF Voyager.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για την πρώτη φορά που οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν ιατρικό προσωπικό για ανθρωπιστική αποστολή μέσω επιχείρησης αλεξιπτωτισμού.

9,788km from the UK across the South Atlantic, one operation 🪂@BritishArmy and @RoyalAirForce joined forces to deliver urgent medical supplies to one of the world’s most remote communities, Tristan da Cunha. pic.twitter.com/uOQJP6pmcy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2026

Οι προμήθειες προορίζονταν κυρίως για έναν Βρετανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που συνδέθηκε με την πρόσφατη έξαρση χανταϊού και το οποίο είχε προσεγγίσει το νησί μεταξύ 13 και 15 Απριλίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι ο άνδρας παρουσίασε συμπτώματα συμβατά με τον ιό στις 28 Απριλίου και ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και σε απομόνωση.

«Με τα αποθέματα οξυγόνου στο νησί να έχουν φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, η αεροπορική ρίψη με ιατρικό προσωπικό ήταν ο μοναδικός τρόπος να φτάσει έγκαιρα η απαραίτητη βοήθεια στον ασθενή», ανέφερε το υπουργείο.

Το Τριστάν να Κούνια, όπου ζουν περίπου 200 κάτοικοι, βρίσκεται ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τη Νότια Αμερική και θεωρείται το πιο απομονωμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο. Απέχει περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο κατοικημένο νησί, την Αγία Ελένη, με τη μετακίνηση να απαιτεί περίπου 6 ημέρες με πλοίο. Το νησί δεν διαθέτει αεροδιάδρομο και εξυπηρετείται συνήθως από μόλις 2 υγειονομικούς.

Ο ταξίαρχος Εντ Κάρτραϊτ, διοικητής της 16ης Ταξιαρχίας Αεροκίνητης Εφόδου, δήλωσε ότι «η άφιξη αλεξιπτωτιστών, ιατρικού προσωπικού και προμηθειών από τον ουρανό ελπίζουμε ότι καθησύχασε τους κατοίκους του νησιού».

Πηγή: skai.gr

