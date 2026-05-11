Νετανιάχου: Επιδιώκω απεξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Οικονομική απεξάρτηση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ, σε μια δεκαετία, επιδιώκει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News.

«Θέλω να μειώσω στο μηδέν την αμερικανική οικονομική υποστήριξη και τη χρηματοοικονομική συνιστώσα της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η χώρα λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ ετησίως, με την Ουάσιγκτον να έχει συμφωνήσει να δώσει στη χώρα από το 2018 έως το 2028 συνολικά 38 δις. Δολάρια για στρατιωτική βοήθεια.

«Είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για μια ενδεχόμενη αναθεώρηση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ», ανέφερε. «Δεν θέλω να περιμένω το επόμενο Κογκρέσο. Θέλω να ξεκινήσω τώρα», τόνισε.

Όπως εξηγεί το Reuters, για τη στρατιωτική βοήθεια χρειάζεται διακομματική συναίνεση από το αμερικανικό Κογκρέσο, την οποία είχαν για χρόνια οι Ισραηλινοί. Ωστόσο, λόγω του πολέμου στη Γάζα, έχει μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών που υποστηρίζουν τη χώρα. Αντίστοιχα και η αμερικανική κοινή γνώμη δεν συμφωνεί με τη βοήθεια που προσφέρουν ΗΠΑ.

Κατά τον Νετανιάχου, η μείωση της υποστήριξης «συνδέεται σχεδόν 100% με την εκθετική άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Όπως είπε, αρκετές χώρες έχουν «χειραγωγήσει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που «μας βλάπτει σοβαρά», αν και ο ίδιος προσωπικά όπως λέει, δεν πιστεύει στη λογοκρισία.

Ακολούθως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνήθηκε να συζητήσει τα στρατιωτικά σχέδια ή το χρονοδιάγραμμα του Ισραήλ όσον αφορά το Ιράν, αλλά αναφέρθηκε στις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση αλλαγής της ηγεσίας.

«Αν αυτό το καθεστώς πράγματι αποδυναμωθεί ή ενδεχομένως ανατραπεί, νομίζω ότι θα είναι το τέλος της Χεζμπολάχ, το τέλος της Χαμάς, πιθανώς και το τέλος των Χούθι, επειδή θα καταρρεύσει ολόκληρο το πλέγμα του δικτύου τρομοκρατικών αντιπροσώπων που έχει χτίσει το Ιράν», ανέφερε.

Ερωτώμενος για το εάν θεωρεί εφικτή την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, απάντησε: «είναι εφικτή αλλά όχι εγγυημένη».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.