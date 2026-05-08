Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα πως «αναλαμβάνει την ευθύνη» για τα «επώδυνα» αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία, καθώς οι πρώτες τάσεις δείχνουν απώλεια πολλών εδρών για το Εργατικό Κόμμα του και ισχυρή άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

Ο Στάρμερ δήλωσε ωστόσο ότι δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί από την ηγεσία, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ημέρες όπως αυτή δεν μειώνουν την αποφασιστικότητά μου να πραγματοποιήσω την αλλαγή που υποσχέθηκα», δήλωσε, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό GB News.

«Δεν θα εγκαταλείψω», τόνισε προσθέτοντας: «Θα είμαι υποψήφιος ως πρωθυπουργός στις επόμενες γενικές εκλογές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

