Ισραήλ: Εκρήξεις σε λεωφορεία

Τρόμος στο Ισραήλ την Πέμπτη. Τρία λεωφορεία εξερράγησαν σε διάφορους χώρους στάθμευσης στις ισραηλινές πόλεις Μπατ Γιαμ και Χολόν, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση που είχε ως στόχο θύματα και απετράπη.

«Ο στόχος ήταν μια στρατηγική τρομοκρατική επίθεση» αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε για το περιστατικό.

מבוקש ערבי החשוד בהנחת פצצות באוטובוסים בעיר בת ים. השב"כ והמשטרה נמצאים באזור וחוקרים את המקרה ואם ייתכן שיש עוד פצצות. pic.twitter.com/xvd0VAKCsL — ג'ארד סוקוחין (@jared_suku_khin) February 20, 2025

Δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί απενεργοποιήθηκαν.

Και οι πέντε εκρηκτικοί μηχανισμοί που είτε πυροδοτήθηκαν, είτε απενεργοποιήθηκαν είχαν χρονοδιακόπτες και όλες οι εκρήξεις προορίζονταν να συμβούν ταυτόχρονα, αναφέρει ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας του Τελ Αβίβ, Χάιμ Σαργκάροφ.

Η επίθεση «μοιάζει με κάτι [που προήλθε] από τη Δυτική Όχθη» δήλωσε. Είπε ότι οι βόμβες φαίνεται να είναι αυτοσχέδιες.



Ο Σαργκάροφ σημείωσε στους δημοσιογράφους ότι η αστυνομία ολοκλήρωσε τις έρευνες σε λεωφορεία και τρένα. Προσθέτει ότι η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει πόσοι ύποπτοι εμπλέκονται στην εικαζόμενη τρομοκρατική επίθεση.



Διευκρίνισε ότι ένας ύποπτος που εντοπίστηκε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στην πραγματικότητα αθώος, και δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.



Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες είχαν σκοπό οι βόμβες να εκραγούν αύριο Παρασκευή, όταν τα λεωφορεία ήταν σε λειτουργία.



בת ים pic.twitter.com/Cq6hPBL67J — החדשות החמות מהארץ והעולם (@HhdswtW64145) February 20, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι από τα περιστατικά δεν τραυματίστηκε κανείς πολίτης.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ισχυρές δυνάμεις αναζητούν τον ύποπτο της επίθεσης, έναν Άραβα.

Η λειτουργία των συρμών των τραμ στην περιοχή διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

Επείγουσα ειδοποίηση προς κατοίκους του Μπατ Γιαμ και των γύρω περιοχών: «Μην επιβιβάζεστε σε λεωφορεία στην πόλη. Μείνετε μακριά από το σημείο της έκρηξης και ακούστε τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας».

חשד להטמנת מטענים באוטובוסים: בת ים: אותרו 2 אוטובוסים שאירע בהם פיצוץ ב2 חניונים שונים!. חבלנים סורקים לוודא שאין מטענים נוספים. המשטרה חוקרת. pic.twitter.com/AQcB8JPvUY — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) February 20, 2025

בת ים: 2 אוטובוסים התפוצצו הערב בחניון, אין נפגעים והאירוע בבדיקה pic.twitter.com/VSJ6qCJ1EK — יענקי ניוז | Yanki News (@yankicoen) February 20, 2025

ארגון נהגי האוטובוסים בהנחיה לנהגי התחבורה ציבורית לעצור בכל הארץ את נהיגתם בעקבות אירועי המטענים באוטובוסים באזור בת ים:



"אנו קוראים לכל נהגי האוטובוסים בארץ לפעול עפ"י הנחיות אנשי הביטחון והנהלים הידועים ולערוך בדיקה מדוקדקת באוטובוסים תוך גילויי עירנות מירבית. על כל אירוע… pic.twitter.com/KyAtCNoqwu — עברית NTD חדשות (@NTDHEBREW) February 20, 2025

💥פיצוץ ב-3 אוטובוסים.

האוטובוס ה3 החל בנסיעה

*אין נפגעים



📍בעקבות האירועים:

תנועת הרכבת הקלה באזור בת ים נעצרה לחלוטין



📍הודעה דחופה לתושבי בת ים והסביבה

לא לעלות על אוטובוסים בעיר.יש להתרחק מזירת הפיצוץ ולהקשיב להנחיות כוחות הביטחון.



▪️מרדף אחרי המחבל החשוד pic.twitter.com/l3sCIJrjZF — Tal Z 🖤⚜ (@TAL_TALZ) February 20, 2025

עדכונים על מגה פיגוע התופת שנמנע:



> לפי דיווחים המטענים היו אמורים להתפוצץ מחר בבוקר בשעות העומס



> 3 מטענים התפוצצו ו2 נוספים נמצאו בערים בת ים חולון, סריקות ברחבי גוש דן



> על אחד המטענים נמצא כיתוב- "נקמה ממחנה הפליטים טול כרם"



> מרדף אחרי המחבלים שהניחו את המטענים https://t.co/p1QfI01llK pic.twitter.com/s07SeKjn95 — יענקי ניוז | Yanki News (@yankicoen) February 20, 2025

