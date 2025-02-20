Λογαριασμός
Τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ: Οι δράστες των εκρήξεων φαίνεται ότι προέρχονται από τη Δυτική Όχθη - Δείτε βίντεο

Και οι 5 εκρηκτικοί μηχανισμοί που είτε πυροδοτήθηκαν, είτε απενεργοποιήθηκαν είχαν χρονοδιακόπτες και όλες οι εκρήξεις προορίζονταν να συμβούν ταυτόχρονα

UPDATE: 22:54
Ισραήλ: Εκρήξεις σε λεωφορεία

Τρόμος στο Ισραήλ την Πέμπτη. Τρία λεωφορεία εξερράγησαν σε διάφορους χώρους στάθμευσης στις ισραηλινές πόλεις Μπατ Γιαμ και Χολόν, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση που είχε ως στόχο θύματα και απετράπη.

«Ο στόχος ήταν μια στρατηγική τρομοκρατική επίθεση» αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε για το περιστατικό. 

Δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί απενεργοποιήθηκαν. 

Και οι πέντε εκρηκτικοί μηχανισμοί που είτε πυροδοτήθηκαν, είτε απενεργοποιήθηκαν είχαν χρονοδιακόπτες και όλες οι εκρήξεις προορίζονταν να συμβούν ταυτόχρονα, αναφέρει ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας του Τελ Αβίβ, Χάιμ Σαργκάροφ.

Η επίθεση «μοιάζει με κάτι [που προήλθε] από τη Δυτική Όχθη» δήλωσε. Είπε ότι οι βόμβες φαίνεται να είναι αυτοσχέδιες.

Ο Σαργκάροφ σημείωσε στους δημοσιογράφους ότι η αστυνομία ολοκλήρωσε τις έρευνες σε λεωφορεία και τρένα. Προσθέτει ότι η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει πόσοι ύποπτοι εμπλέκονται στην εικαζόμενη τρομοκρατική επίθεση.

Διευκρίνισε ότι ένας ύποπτος που εντοπίστηκε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στην πραγματικότητα αθώος, και δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες είχαν σκοπό οι βόμβες να εκραγούν αύριο Παρασκευή, όταν τα λεωφορεία ήταν σε λειτουργία.
 

Η αστυνομία ανέφερε ότι από τα περιστατικά δεν τραυματίστηκε κανείς πολίτης.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ισχυρές δυνάμεις αναζητούν τον ύποπτο της επίθεσης, έναν Άραβα. 

Η λειτουργία των συρμών των τραμ στην περιοχή διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. 

Επείγουσα ειδοποίηση προς κατοίκους του Μπατ Γιαμ και των γύρω περιοχών: «Μην επιβιβάζεστε σε λεωφορεία στην πόλη. Μείνετε μακριά από το σημείο της έκρηξης και ακούστε τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

