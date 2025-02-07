Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα επισκεφθεί στις αρχές Απριλίου το Βατικανό όπου θα συναντήσει τον πάπα Φραγκίσκο για πρώτη φορά μετά την ανάρρησή του στον βρετανικό θρόνο το 2022, όπως ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο 76χρονος μονάρχης θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα παραστεί σε εκδηλώσεις για το Άγιο Έτος των Καθολικών, το Ιωβηλαίο, το οποίο εορτάζεται κάθε 25 χρόνια. Ως βασιλιάς, ο Κάρολος Γ' είναι επίσης επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, η οποία αποσχίστηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τον 16ο αιώνα. Το βασιλικό ζεύγος αναμένεται επίσης να επισκεφθεί τη Ρώμη και τη Ραβέννα για να τιμήσει «τις ισχυρές διμερείς σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου».

Πριν από τη στέψη του, ο Κάρολος είχε επισκεφθεί το Βατικανό πέντε φορές. Η προηγούμενη επίσκεψή του ήταν το 2019.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ο βρετανός μονάρχης ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο για την αντιμετώπισή του οποίου ακολουθεί θεραπεία. Τον Οκτώβριο άρχισε ξανά τα ταξίδια στο εξωτερικό, με μια περιοδεία σε Αυστραλία και Σαμόα.

Απόψε το βασιλικό ζεύγος θα παραθέσει δείπνο στον ιταλό πρεσβευτή στη Βρετανία και στον αμερικανό ηθοποιό Στάνλεϊ Τούτσι, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Κονκλάβιο» που είναι υποψήφια για Όσκαρ.

Πηγή: skai.gr

