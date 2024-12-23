Βασιλιάς Κάρολος: Από παρεκκλήσι νοσοκομείου η χριστουγεννιάτικη ομιλία του

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, ο οποίος έχει διαγνωσθεί με καρκίνο, επέλεξε ένα παλιό παρεκκλήσι νοσοκομείου για τη χριστουγεννιάτικη ομιλία του, σπάζοντας την παράδοση που θέλει τον μονάρχη να απευθύνει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα από το παλάτι ή μια από τις βασιλικές κατοικίες, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκε πως ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ διαγνώσθηκε με καρκίνο και τον Μάρτιο έγινε το ίδιο με την πριγκίπισσα Κέιτ.

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου θα βιντεοσκοπηθεί στο παρεκκλήσι της Φιτζρόβια στο κέντρο του Λονδίνου και θα μεταδοθεί από το Sky News την Τετάρτη στις 15:00 (τοπική ώρα, 17:00 στην Ελλάδα).

Αυτός ο βυζαντινής αρχιτεκτονικής ναός αποτελούσε στο παρελθόν το παρεκκλήσι του πρώην νοσοκομείου του Μίντλσεξ, όπου αναζητούσαν παρηγοριά και προσεύχονταν ασθενείς, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Σήμερα είναι πολιτιστικός χώρος που φιλοξενεί εκδηλώσεις και είναι επισκέψιμος από το κοινό.

Ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος άρχισε σταδιακά τις δημόσιες εμφανίσεις του τον Απρίλιο, ενώ συνεχίζει τη θεραπεία για τον καρκίνο, η μορφή του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η νύφη του, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες.

Η τελευταία φορά που η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη ομιλία εκφωνήθηκε εκτός βασιλικής κατοικίας ήταν το 2006, όταν η μητέρα του Καρόλου Γ΄, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, είχε επιλέξει τον καθεδρικό ναό του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο.

Πέρυσι, ο βασιλιάς Κάρολος είχε βιντεοσκοπήσει τη χριστουγεννιάτικη ομιλία του στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, εκφράζοντας τις περιβαλλοντικές ανησυχίες του και στέλνοντας ένα μήνυμα για την ειρήνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.