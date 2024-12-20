Βρετανία: O Πίτερ Μάντελσον διορίστηκε πρέσβης στις ΗΠΑ

Προσωπικότητα του βρετανικού Εργατικού Κόμματος και πρώην υπουργός, ο Πίτερ Μάντελσον επιλέχτηκε για να γίνει ο νέος πρεσβευτής της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάβει τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συμμάχους μας, και καθώς περνάμε σε ένα νέο κεφάλαιο της φιλίας μας, ο Πίτερ θα προσφέρει απαράμιλλη εμπειρία σε αυτή τη θέση και θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Μάντελσον, 71 ετών, μετείχε στην κυβέρνηση του πρώην Εργατικού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ προτού γίνει Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετήσω τη χώρα με αυτό τον τρόπο», δήλωσε σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με προκλήσεις αλλά και με μεγάλες ευκαιρίες. Θα είναι προνόμιο να συνεργαστώ με την κυβέρνηση για να τις αδράξουμε, τόσο για την οικονομία μας όσο και για την ασφάλεια της χώρας μας και για να προωθήσουμε την ιστορική μας συμμαχία με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Πίτερ Μάντελσον θα διαδεχθεί την πρεσβευτή Κάρεν Πιρς, την πρώτη γυναίκα σε αυτή τη μεγάλη θέση και θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις αρχές του έτους σχεδόν ταυτόχρονα με την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο έμπειρος πολιτικός θα έχει το δύσκολο καθήκον να βάλει λάδι στους τροχούς της λεγόμενης "ειδικής σχέσης" του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρίας Τραμπ.

Η απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές και οι αβεβαιότητες για τη συνέχιση της υποστήριξης των ΗΠΑ στην Ουκρανία προκαλούν μεγάλη ανησυχία στην κυβέρνηση του Στάρμερ. Ως εκ τούτου προτεραιότητες του νέου πρέσβη θα είναι να εργαστεί για να συνεχιστεί η βοήθεια προς την Ουκρανία και να για να μην επιβληθούν δασμοί.

Είναι ο πρώτος πολιτικός διορισμός στη θέση αυτή τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια σε μια χώρα όπου είθισται να επιλέγονται έμπειροι διπλωμάτες για τη θέση του πρεσβευτή.

Η φήμη του Μάντελσον κατά το παρελθόν ως γοητευτικού αλλά αδίστακτου χειριστή των παρασκηνίων του χάρισε το υποκοριστικό "Πρίγκιπας του Σκότους" στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης

Αρχιτέκτονας του New Labour, ο Μάντελσον διεκδικούσε τη θέση του επόμενου πρύτανη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ωστόσο η θέση δόθηκε τον περασμένο μήνα στον πρώην ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος και πρώην υπουργό Εξωτερικών Ουίλιαμ Χέιγκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

