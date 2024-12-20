Ιταλία: O Ματέο Σαλβίνι αθωώθηκε από το δικαστήριο του Παλέρμο

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, αθωώθηκε στο Παλέρμο της Σικελίας από τις κατηγορίες άρνησης εκτέλεσης καθηκόντων και στέρησης ατομικής ελευθερίας μεταναστών.

Η συγκεκριμένη δίκη διήρκεσε τρία χρόνια και αφορούσε την απόφαση του Ματέο Σαλβίνι, τον Αύγουστο του 2019 όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών, να μην επιτρέψει για δεκαεννέα ημέρες τον ελλιμενισμό του πλοίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms στο οποίο επέβαιναν 147 μετανάστες.

H εισαγγελία του Παλέρμο είχε ζητήσει την καταδίκη του Ματέο Σαλβίνι σε έξι χρόνια φυλάκισης.

Οι δηλώσεις του

«Είμαι ευτυχισμένος. Μετά από τρία χρόνια κέρδισαν η λογική, η Ιταλία, η Λέγκα. Κέρδισε όλη η πατρίδα μας, η ιδέα ότι η καταπολέμηση ΜΚΟ και των διακινητών δεν αποτελεί αδίκημα αλλά δικαίωμα», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι μετά την απόφαση αθώωσής του από τους δικαστές του Παλέρμο για την υπόθεση της «Open Arms».

«Ευχαριστώ όλους, είναι μια αθώωση η οποία δικαιώνει μια ολόκληρη χώρα. Όποιος χρησιμοποιεί τους μετανάστες για να κάνει πολιτική, σήμερα έχασε. Οι μετανάστες πρέπει να εισέρχονται στη χώρα μας σεβόμενοι συγκεκριμένους κανόνες. Το ότι καταπολεμάμε μια οργανωμένη εισβολή δεν αποτελεί αδίκημα», πρόσθεσε ο Σαλβίνι, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από τη δικαστική αίθουσα.

«Πρόκειται για πλήρη αθώωση χωρίς κανενός είδους αμφιβολία. Δεν είναι πάντως μια δικαστική απόφαση κατά των μεταναστών» σχολίασε, από την πλευρά της, η Τζούλια Μποντζιόρνο, συνήγορος υπεράσπισης του Ματέο Σαλβίνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, εξέφρασε "μεγάλη ικανοποίηση για την αθώωση του Ματέο Σαλβίνι" και πρόσθεσε ότι "η ετυμηγορία αυτή αποδεικνύει πόσο σουρεαλιστικές και αβάσιμες ήταν οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

