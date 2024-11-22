Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος παραμένει στενός σύμμαχος του Κρεμλίνου παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάλεσε σήμερα τη Δύση να μην υποβαθμίσει τις απειλές της Ρωσίας, χώρας εξοπλισμένης "με τα πιο καταστροφικά όπλα στον κόσμο".

Όταν εκφράζεται για το θέμα αυτό "μια χώρα όπως η Ρωσία, που είναι διαφορετική από εμάς και που βασίζει την πολιτική της, τη θέση της στον κόσμο γενικότερα στη στρατιωτική ισχύ", "πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη (αυτές τις απειλές) κυριολεκτικά", δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

Μετά την εκτόξευση ενός νέου ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου κατά ουκρανικού εργοστασίου όπλων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απευθύνθηκε στο έθνος το βράδυ της Πέμπτης. Δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει λάβει στο εξής "παγκόσμιο χαρακτήρα" και απείλησε να πλήξει τις συμμαχικές χώρες του Κιέβου.

Η "έτοιμη για όλα" τα σενάρια Ρωσία, όπως δήλωσε, τροποποίησε πρόσφατα το πυρηνικό της δόγμα για να διευρύνει τη δυνατότητα χρήσης ατομικού όπλου.

"Δεν είναι φλυαρία" ούτε "επικοινωνιακό τέχνασμα", οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου "έχουν βαρύτητα" και "θα υπάρξουν συνέπειες", εκτίμησε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Προτού υπενθυμίσει ότι η Μόσχα "διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο, με όπλα από τα πιο σύγχρονα και τα πιο καταστροφικά".

Ο Βίκτορ Όρμπαν τάσσεται συχνά υπέρ των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας τρίτης παγκοσμίας σύρραξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

