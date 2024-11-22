Ζελένσκι: Συζητάμε για αναβαθμισμένα αντιβαλλιστικά πυραυλικά συστήματα – Τι ζητάει το Κίεβο

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής σε διάγγελμά του ότι η Ουκρανία εργάζεται για την ανάπτυξη νέων τύπων αεράμυνας για την αντιμετώπιση «νέων κινδύνων» μετά την ανάπτυξη από τη Ρωσία ενός νέου πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς στον πόλεμο των 33 μηνών που ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας για την απόκτηση νέων συστημάτων αεράμυνας μετά την επίθεση της Ρωσίας στην πόλη Ντνίπρο με τον νέο της πύραυλο», ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους εταίρους που έχουν ήδη ανταποκριθεί σε αυτήν την τελευταία επίθεση ρωσικής τρέλας. Αλλά, εκτός από λόγια, πρέπει να δράσουμε. Και, συγκεκριμένα, με τις οδηγίες μου, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας έχει ήδη συναντήσεις με τους εταίρους μας για νέα συστήματα αεράμυνας – ακριβώς εκείνα τα συστήματα που είναι ικανά να προστατεύουν ζωές από νέους κινδύνους», είπε ο Ζελένσκι σε απογευματινή ομιλία του την Παρασκευή.



«O κόσμος χρειάζεται μια σοβαρή απάντηση έτσι ώστε ο Πούτιν να φοβάται να επεκτείνει τον πόλεμο και να νιώθει τις επιπτώσεις των δράσεών του» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Το να χρησιμοποιείς μια άλλη χώρα απλά για τρόμο, αλλά και το να δοκιμάζεις νέα όπλα τρόμου είναι ξεκάθαρα διεθνές έγκλημα, σημείωσε.

Τι επιδιώκει το Κίεβο

Η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει το προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού THAAD, ή να αναβαθμίσει τα συστήματα αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας Patriot, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine.



Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται πηγές του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά σχετικά με τα συστήματα, μετά την επίθεση της Ρωσίας με έναν πρόσφατα αναπτυγμένο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο.



«Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, ο αριθμός αυτών των νέων πειραματικών πυραύλων είναι πολύ περιορισμένος», αναφέρει το Interfax, επικαλούμενο τις ίδιες πηγές.



Περιγράφοντας τα νέα όπλα που χρησιμοποιεί η Ρωσία, το Interfax αναφέρει ότι χαρακτηριστικά όπως το ύψος και η ταχύτητα «είναι ανώτερα από τους συμβατικούς πυραύλους».

Το BBC δεν μπόρεσε ακόμη να επαληθεύσει ανεξάρτητα το ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

