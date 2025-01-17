Βρετανία: Νεοναζί καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη επειδή αποπειράθηκε να σκοτώσει πρόσφυγα

Ένας Βρετανός νεοναζί καταδικάστηκε σήμερα Παρασκευή σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας, αφού μαχαίρωσε έναν αιτούντα άσυλο, σε μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» από τον δικαστή.

Τον Απρίλιο του 2024 ο Κάλουμ Ουλίσις Πάρσλοου, 32 ετών, μαχαίρωσε στο στήθος και το χέρι, μέσα σε ένα ξενοδοχείο του Γουόρτσεστερ, τον Ναχόμ Χάγκος, 25 ετών, που κατάγεται από την ανατολική Αφρική και είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία. Νωρίτερα είχε αγοράσει μέσω του διαδικτύου ένα μαχαίρι, έναντι 770 λιρών (περίπου 940 ευρώ).

Τότε, είχε δικαιολογηθεί λέγοντας ότι ήταν μια «μορφή διαμαρτυρίας» για το φαινόμενο των παράνομων διελεύσεων της Μάγχης από μετανάστες. Αν και αρνήθηκε τις κατηγορίες, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο δικαστής Ίαν Ντόουβ, ανακοινώνοντας σήμερα την ποινή, είπε ότι ο Πάρσλοου, ο οποίος έχει κάνει τατουάζ την υπογραφή του Αδόλφου Χίτλερ στο μπράτσο του, ακολούθησε την «ακροδεξιά, νεοναζιστική ιδεολογία του». «Διαπράξατε μια βίαιη επίθεση εναντίον ενός παντελώς αγνώστου, του Ναχόμ Χάγκος, ο οποίος υπέστη καταστροφικά τραύματα. Πρόκειται αναμφίβολα για τρομοκρατική επίθεση», πρόσθεσε ο δικαστής.

Ο Πάρσλοου θα έχει δικαίωμα αποφυλάκισης αφού εκτίσει 22 έτη και οκτώ μήνες στη φυλακή. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στον Χάγκος επειδή ήταν «θυμωμένος» με τους μετανάστες που έφταναν στη Βρετανία από τη Μάγχη. Πριν συλληφθεί προσπάθησε ανεπιτυχώς να στείλει ένα μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, δηλώνοντας ότι «μόλις εκτέλεσε το καθήκον του απέναντι στην Αγγλία», «εξοντώνοντας» το θύμα.

Στο σπίτι του η αστυνομία βρήκε ένα δεύτερο μαχαίρι, ένα τσεκούρι, ένα μεταλλικό μπαστούνι του μπέιζμπολ, ένα περιβραχιόνιο με τον αγκυλωτό σταυρό και αντίτυπα του βιβλίου «Ο αγών μου» του Χίτλερ.

Ο Πάρσλοου καταδικάστηκε επίσης για μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, που δεν σχετίζεται με την επίθεση στον Χάγκος, επειδή έστειλε «προσβλητικά» μηνύματα σε μια γυναίκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

