Κολομβία: «Ναυάγιο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους αντάρτες

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους αντάρτες του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) έπειτα από μια ημέρα βίαιων συγκρούσεων κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

«Αυτό που έκανε ο ELN στην περιοχή του Κατατούμπο είναι έγκλημα πολέμου. Για αυτό διακόπτουμε τον διάλογο με την οργάνωση αυτή, επειδή ο ELN δεν δείχνει καμία προθυμία να συνάψει ειρήνη», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από την Πέμπτη, αντάρτες του ELN και αποσχισθέντες από τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) συγκρούονται σε αυτή τη ζώνη της βορειοανατολικής Κολομβίας, που συνορεύει με τη Βενεζουέλα και όπου υπάρχουν καλλιέργειες κόκας, σε μια έκταση 520.000 στρεμμάτων.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Νόρτε δε Σανταντέρ, Ουίλιαμ Βιγιαμισάρ, είπε ότι με βάση τα στοιχεία που διαθέτει από την περιοχή, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν.

Δεκάδες οικογένειες εκτοπίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Η μεσολαβήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία, Ίρις Μαρίν, κατηγόρησε τον ELN ότι βάζει στο στόχαστρο τον άμαχο πληθυσμό και ότι οι αντάρτες πηγαίνουν «από σπίτι σε σπίτι» για να δολοφονήσουν εκείνους που πιστεύουν ότι πρόσκεινται στο αποσχισθέν παρακλάδι των FARC. Η διαμάχη αφορά «τον έλεγχο των παράνομων εσόδων, του πληθυσμού και των συνόρων με τη Βενεζουέλα», εκτίμησε η Μαρίν, προσθέτοντας ότι περίπου 20 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο πρόεδρος Πέτρο, που ήταν και ο ίδιος μέλος μιας ακροαριστερής αντάρτικης οργάνωσης, της Μ-19, όταν ήταν νέος, ξεκίνησε συνομιλίες με τον ELN στα τέλη του 2022. Ο πρώτος εκλεγμένος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας έχει δεσμευτεί να τερματίσει με διάλογο τις ένοπλες συγκρούσεις που συνεχίζονται εδώ και έξι δεκαετίες στη χώρα. Ωστόσο, οι συνομιλίες δεν προχωρούν, καθώς οι επιθέσεις των ανταρτών συνεχίζονται. Οι διαπραγματεύσεις με τον ELN είχαν διακοπεί και τον Σεπτέμβριο και ξανάρχισαν τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

