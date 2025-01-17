Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη «να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της» στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς.

Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμπάς μετά την ανακοίνωση, την Τετάρτη, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Η παλαιστινιακή κυβέρνηση, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Αμπάς, ολοκλήρωσε όλες τις προετοιμασίες για να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της στη Λωρίδα της Γάζας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

