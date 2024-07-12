Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την απόφαση της νέας βρετανικής κυβέρνησης για πρόωρη αποφυλάκιση χιλιάδων κρατουμένων ώστε να αποσυμφορηθούν τα σωφρονιστικά καταστήματα σε Αγγλία και Ουαλία ανακοίνωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Σαμπάνα Μαχμούντ.

Προειδοποιώντας για τον κίνδυνο «κατάρρευσης του ποινικού δικαστικού συστήματος και πλήρους διατάραξης του νόμου και της τάξης», η καινούρια υπουργός ανακοίνωσε πως από τον Σεπτέμβριο οι κρατούμενοι για ελαφρύτερα αδικήματα θα αποφυλακίζονται με την έκτιση του 40% της ποινής τους. Σήμερα η αποφυλάκιση σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται συνήθως στο 50% της χρονικής διάρκειας της ποινής.

Υπολογίζεται ότι τους πρώτους μήνες εφαρμογής περίπου 5.500 φυλακισμένες θα αφεθούν ελεύθεροι.

Από το μέτρο πρόωρης αποφυλάκισης θα εξαιρούνται οι δράστες σοβαρών βίαιων εγκλημάτων που έχουν λάβει ποινές φυλάκισης άνω των τεσσάρων ετών, μεταξύ των οποίων και οι δράστες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Για τα βαρύτερα εγκλήματα ο ποινικός κώδικας σε Αγγλία και Ουαλία προβλέπει εξέταση αιτήματος αποφυλάκισης μετά από την έκτιση των 2/3 της ποινής.

Οι πρόωρα αποφυλακισθέντες θα τελούν υπό αυστηρή παρακολούθηση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και περιορισμούς στις ώρες μετακίνησης.

Την απόφαση είχε στην ουσία προαναγγείλει κατά την προεκλογική περίοδο και αμέσως μετά την ανάδειξή του στην πρωθυπουργία ο σερ Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση για αποτυχία αποτροπής του κορεσμού του σωφρονιστικού συστήματος.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως από τις σχεδόν 89.000 θέσεις σε κελιά φυλακών σε Αγγλία και Ουαλία μόνο 708 είναι κενές, δηλαδή λιγότερες από τις μισές για το ασφαλές περιθώριο λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών Άλεξ Τσοκ φέρεται να είχε προτείνει ένα αντίστοιχο μέτρο, με την πρόταση να απορρίπτεται πάντως από τον Ρίσι Σούνακ.

Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θέσει σε εφαρμογή ένα άλλο σύστημα πρόωρης αποφυλάκισης που επέτρεπε σε κάποιες κατηγορίες κρατουμένων να αφήνονται ελεύθεροι έως και 70 ημέρες πριν από το τέλος της ποινής τους.

Οι Εργατικοί λένε πως το μέτρο εκείνο, που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκιση άνω των 10.000 κρατουμένων, δεν συνοδευόταν από τις εγγυήσεις ασφαλείας που περιέχονται στο νέο μέτρο.



