Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε δίκτυα διακινητών μεταναστών στα Βαλκάνια που βοηθούν παράτυπους μετανάστες να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προσπαθεί, προς το παρόν χωρίς επιτυχία, να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια. Ο αριθμός τους από τις αρχές του έτους έχει φτάσει τους 36.734 και φαίνεται ότι θα ξεπεράσει εκείνον του 2024.

«Υπάρχει μια εγκληματική οδός μέσω των δυτικών Βαλκανίων που οδηγεί τους παράτυπους μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και είμαστε αποφασισμένοι να τον κλείσουμε, συνεργαζόμενοι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας» είπε ο Στάρμερ.

Οι κυρώσεις στοχεύουν κυρίως τις «συμμορίες» που εδρεύουν στα Βαλκάνια και εμπλέκονται στην πώληση πλαστών διαβατηρίων, σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις. Άλλοι στόχοι είναι όσοι παρέχουν εξοπλισμό, όπως μηχανές για τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τον διάπλου της Μάγχης.

Όσοι υπόκεινται σε κυρώσεις απαγορεύεται να ταξιδεύουν στη Βρετανία και αποκλείονται από το χρηματοοικονομικό βρετανικό σύστημα.

Σήμερα ο Στάρμερ υποδέχεται σε μια σύνοδο που διοργανώνει τους αρχηγούς κρατών έξι βαλκανικών χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία) καθώς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. Η σύνοδος αυτή έχει ως στόχο «να συζητηθεί η περιφερειακή συνεργασία, η παράτυπη μετανάστευση, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη» ανέφερε το Φόρεϊν Όφις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

