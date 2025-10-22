«Sea Baby»: Τα ουκρανικά θαλάσσια drone αλλάζουν τον θαλάσσιο πόλεμο - Δείτε βίντεο

Η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU) παρουσίασε ένα αναβαθμισμένο θαλάσσιο drone, το οποίο, όπως λέει, πλέον μπορεί να επιχειρεί οπουδήποτε στη Μαύρη Θάλασσα, να φέρει βαρύτερα όπλα και να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για στοχοποίηση.

Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει τα μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη για επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων και υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα. Η SBU αποδίδει στο «Sea Baby» στρατηγική μετατόπιση στις ρωσικές ναυτικές επιχειρήσεις.

Η εμβέλεια του «Sea Baby» αυξήθηκε από 1.000 χλμ. σε 1.500 χλμ., ενώ η μεταφορική ικανότητα φτάνει τα 2.000 κιλά, αναφέρουν αξιωματούχοι της SBU. Σε επίδειξη που κάλυψε το Associated Press, παρουσιάστηκαν παραλλαγές εξοπλισμένες με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών και άλλη με σταθεροποιημένο πύργο πολυβόλου.

❗️The Security Service of 🇺🇦Ukraine demonstrated a new generation of sea drones "Sea Baby"



The updated drones are capable of covering a distance of over 1,500 km, carrying up to 2,000 kg of cargo, have reinforced engines and a modern navigation system.



Two drones with different… pic.twitter.com/eTYIMP7yre — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 22, 2025

Ο ταξίαρχος Ιβάν Λουκάσεβιτς της SBU είπε ότι τα νέα σκάφη φέρουν συστήματα στοχοποίησης με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης για διάκριση φίλου–εχθρού, μπορούν να εκτοξεύουν μικρά επιθετικά αεροχήματα και διαθέτουν πολυεπίπεδα συστήματα αυτοκαταστροφής για να αποτρέπεται η κατάληψή τους.

Νέος τύπος ναυτικού πολέμου

Οι επιθέσεις με drone έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε επιθέσεις εναντίον 11 ρωσικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων φρεγατών και πλοίων μεταφοράς πυραύλων, ανέφερε η SBU, ωθώντας το ρωσικό ναυτικό να μεταφέρει την κύρια βάση του από τη Σεβαστούπολη στην Κριμαία στο Νοβοροσίισκ, στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

«Η SBU έγινε η πρώτη στον κόσμο που πρωτοστάτησε σε αυτό το νέο είδος ναυτικού πολέμου και συνεχίζουμε να το αναπτύσσουμε», δήλωσε ο Λουκάσεβιτς, προσθέτοντας ότι το «Sea Baby» εξελίχθηκε από ένα σκάφος επίθεσης σε επαναχρησιμοποιήσιμη, πολυλειτουργική πλατφόρμα που διευρύνει τις επιθετικές επιλογές της Ουκρανίας.

Οι αρχές ζήτησαν να μην δημοσιοποιηθούν ο χρόνος και ο τόπος της επίδειξης για λόγους ασφαλείας.

Τα σκάφη ελέγχονται εξ αποστάσεως από ένα κινητό κέντρο ελέγχου μέσα σε βαν, όπου οι χειριστές χρησιμοποιούν σειρά οθονών και χειριστηρίων.

Τα ουκρανικά θαλάσσια drone αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μαύρη Θάλασσα

Η SBU ανέφερε επίσης ότι τα θαλάσσια drone βοήθησαν στην εκτέλεση άλλων υψηλού προφίλ επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Γέφυρα της Κριμαίας, στοχεύοντας πιο πρόσφατα τα υποβρύχια στηρίγματά της με σκοπό να την καταστήσουν ακατάλληλη για βαριές στρατιωτικές μεταφορές.

Η εξέλιξη σε επαναχρησιμοποιήσιμα, δικτυωμένα drone αλλάζει τα δεδομένα στην ασύμμετρη ναυτική μάχη, λέει ο Λουκάσεβιτς. «Εξοπλίσαμε τις πλατφόρμες με ρουκετοβόλα για επιθέσεις από απόσταση — εκτός βεληνεκούς εχθρικών πυρών — και για μεταφορά βαρέος οπλισμού. Έτσι αξιοποιούνται και οι δωρεές των πολιτών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.»



