Ξεπέρασαν τις 20.000 οι φετινές αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρές λέμβους μέσω της Θάλασσας της Μάγχης.

Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, την Τετάρτη καταγράφηκαν 614 άνθρωποι που έκαναν τον ριψοκίνδυνο και παράνομο διάπλου προς το βρετανικό έδαφος.

Ήταν ο δεύτερος υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός μετά από τις 703 αφίξεις της 11ης Αυγούστου και ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των φετινών παράτυπων αφίξεων στις 20.433.

Πρόκειται για μικρή αύξηση σε σχέση με τις 19.801 αφίξεις του ίδιου διαστήματος πέρυσι.

Ο υψηλότερος αντίστοιχος αριθμός πάντως είχε καταγραφεί το 2022, με 25.065 παράτυπες αφίξεις μεταναστών μέσω Μάγχης το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Το θέμα της παράνομης μετανάστευσης εκτιμάται ότι ήταν από τα βασικά στην ατζέντα της πρωινής συνάντησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

Η συνάντηση εντάσσεται στην προσπάθεια του σερ Κιρ για «επανεκκίνηση» των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ και ακολουθεί αντίστοιχη συνάντηση στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς την Τετάρτη.

