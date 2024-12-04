Βρετανία: Κρουσάν, μάφιν τέλος από την τηλεόραση - Δράσεις για την καταπολέμιση της παιδικής παχυσαρκίας

Μάφιν, κρουασάν, γλυκά γιαούρτια: τα τρόφιμα αυτά θα απαγορευθούν από τη διαφήμιση κατά τη διάρκεια της ημέρας στην τηλεόραση στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο μιας πολιτικής για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας αυξάνεται στη χώρα. Σχεδόν ένα στα 10 παιδιά τεσσάρων ετών θεωρείται παχύσαρκο. Στην ηλικία των πέντε ετών, σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά υποφέρει από τερηδόνα λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης ζάχαρης.

Αυτό το μέτρο κατά του πρόχειρου φαγητού, που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η κυβέρνηση έδωσε χθες το βράδυ τη λίστα με τα τρόφιμα που είναι πολύ λιπαρά, πολύ γλυκά ή πολύ αλμυρά για τα οποία δεν θα είναι πλέον δυνατή η διαφήμιση πριν από τις 21:00 στην τηλεόραση και διαδικτυακά.

Ποια γλυκά «κόβονται»

Αυτό αφορά τα scones, τα κρουασάν βουτύρου και με σοκολάτα, τις τηγανίτες, τις βάφλες ακόμα και τα muffins.

Οι περιορισμοί ισχύουν για τα δημητριακά πρωινού με ζάχαρη, συμπεριλαμβανομένων κάποιον με γκρανόλα, μούσλι και πόριτζ με προσθήκη ζάχαρης και αλατιού. Τα μπισκότα και οι μπάρες δημητριακών επηρεάζονται επίσης.

Όλα αυτά τα τρόφιμα θεωρούνται τα «λιγότερο υγιεινά» με βάση ένα κυβερνητικό σύστημα αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη την περιεκτικότητα σε αλάτι, λίπος, ζάχαρη και πρωτεΐνη.

Οι διαφημίσεις θα συνεχίσουν να επιτρέπονται για πιο υγιεινές εκδοχές αυτών των τροφίμων.

Ποια γλυκά επιτρέπονται

Τα φυσικά γιαούρτια, για παράδειγμα, δεν επηρεάζονται από το μέτρο, σε αντίθεση με αυτά που είναι γλυκά ή φρουτώδη.

Η απαγόρευση περιλαμβάνει επίσης τα ανθρακούχα ή ενεργειακά ποτά, αλλά και ορισμένους χυμούς φρούτων και smoothies με πρόσθετα σάκχαρα.

Επίσης, στη λίστα βρίσκονται: χάμπουργκερ, κατεψυγμένες κοτομπουκιές κλπ.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα αποτρέψει 20.000 περιπτώσεις παιδικής παχυσαρκίας ετησίως.

Η κυβέρνηση των Εργατικών σχεδιάζει να λάβει και άλλα μέτρα με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης της υγείας, όπως την απαγόρευση των ενεργειακών ποτών για άτομα κάτω των 16 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

