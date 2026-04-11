Βρετανία: Κατηγορίες εις βάρος Σουδανού για τον θάνατο 4 μεταναστών στη Μάγχη

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι απήγγειλε κατηγορίες σε έναν 27χρονο Σουδανό για έκθεση ζωής σε κίνδυνο, μετά τον θάνατο τεσσάρων μεταναστών που προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη από τη Γαλλία προς τη Βρετανία με μικρό σκάφος αυτή την εβδομάδα.

Η NCA, η οποία ερευνά το οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες στον Alnour Mohamed Ali, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή, «για έκθεση άλλου σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια θαλάσσιου ταξιδιού» προς τη Βρετανία.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη στα ανοικτά των ακτών του Saint-Etienne-au-Mont, κοντά στο Καλαί της βόρειας Γαλλίας.

Τα τέσσερα θύματα -δύο γυναίκες και δύο άνδρες των οποίων οι ταυτότητες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί- έχασαν τη ζωή τους όταν προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε ένα «θαλάσσιο ταξί», το οποίο χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο οι διακινητές για να αποφεύγουν την αστυνομία, ανέφερε η NCA.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, 38 άτομα επέστρεψαν στις γαλλικές ακτές μετά το συμβάν, αλλά 74 μετανάστες ταξίδεψαν τελικά προς τη Βρετανία.

Ο Ali, ο οποίος φέρεται να ήταν ο κυβερνήτης του σκάφους, αναμένεται να παρουσιαστεί στο πρωτοδικείο του Φόλκστον το Σάββατο, πρόσθεσε η NCA.

Ο αριθμός των ανθρώπων που διασχίζουν τη Μάγχη για να ζητήσουν άσυλο στη Βρετανία έχει καταστήσει την παράνομη μετανάστευση ένα φλέγον ζήτημα για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τους προκατόχους του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.