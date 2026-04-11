Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ερντογάν για Ιράν και Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σήμερα ότι συζήτησε τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην Ουκρανία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αρχικά συζητήσαμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλες τις πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία και να διασφαλίσουν ότι αυτή εφαρμόζεται και στον Λίβανο και σε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Επίσης, δώσαμε έμφαση στη σημασία επίτευξης μιας ισχυρής και διαρκούς διπλωματικής λύσης», έγραψε ο Μακρόν στο Χ.

Je viens de m’entretenir avec le Président @RTErdogan.



Nous avons d'abord évoqué la situation au Proche et au Moyen-Orient, pour appeler au respect du cessez-le-feu et à son application au Liban, au respect de la liberté de navigation dans le détroit… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2026

Πηγή: skai.gr

