Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ερντογάν για Ιράν και Ουκρανία

 Καλούμε όλες οι πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία και να διασφαλίσουν ότι αυτή εφαρμόζεται και στον Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος 

Μακρόν - Ερντογάν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σήμερα ότι συζήτησε τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην Ουκρανία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αρχικά συζητήσαμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλες τις πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία και να διασφαλίσουν ότι αυτή εφαρμόζεται και στον Λίβανο και σε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Επίσης, δώσαμε έμφαση στη σημασία επίτευξης μιας ισχυρής και διαρκούς διπλωματικής λύσης», έγραψε ο Μακρόν στο Χ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Κρίση στη Μέση Ανατολή
7 0 Bookmark