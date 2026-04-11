Γερμανία: Οι λαθρεπιβάτες στα ΜΜΜ απειλούνται με… φυλακή

Συνοπτικά } από ΣΚΑΪ AI toggle Στη Γερμανία, η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο αποτελεί ποινικό αδίκημα που μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο 60 ευρώ και φυλάκιση έως ενός έτους.

Τα τελευταία χρόνια, μεταξύ 7.000 και 9.000 άτομα έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης για λαθρεπιβίβαση στη χώρα.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ προωθεί νομοθετική αλλαγή για την αποποινικοποίηση της μετακίνησης χωρίς εισιτήριο, επιδιώκοντας να αποφευχθεί η φυλάκιση σε τέτοιες περιπτώσεις, παρά τις αντιδράσεις που συναντά.

Γνωρίζουν άραγε όλοι όσοι επιβιβάζονται σε λεωφορείο ή τρένο στη Γερμανία πως η μετακίνηση χωρίς εισιτήριο αποτελεί ποινικό αδίκημα που συνήθως επισύρει πρόστιμο 60 ευρώ; Ή ακόμα περισσότερο ότι όσοι δεν πληρώσουν το πρόστιμο μπορεί να καταλήξουν στη φυλακή;



Αυτή η ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει έως και ένα έτος. Τα τελευταία χρόνια μεταξύ 7.000 και 9.000 άτομα έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης στη Γερμανία για λαθρεπιβίβαση.



Η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ πάντως θέλει να αλλάξει την κατάσταση. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Neue Osnabrücker Zeitung η πολιτικός του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) δήλωσε πως επιδιώκει να «αποποινικοποιήσει» τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο, ώστε να μην επιβάλλεται στο μέλλον φυλάκιση για τέτοιες περιπτώσεις. «Ανήκουν πράγματι στη φυλακή άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν εισιτήριο;», διερωτήθηκε η Χούμπιγκ.

Διοικητική παράβαση αντί για ποινικό αδίκημα;

Η Χούμπιγκ θέλει να υποβαθμίσει τη λαθρεπιβίβαση από ποινικό αδίκημα σε διοικητική παράβαση, τοποθετώντας την στο ίδιο επίπεδο με παραβάσεις όπως για παράδειγμα η παράνομη στάθμευση.



Η υπουργός Δικαιοσύνης επικαλείται μια διάταξη της περσινής συμφωνίας για τον κυβερνητικό συνασπισμό, στο πλαίσιο της οποίας Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και SPD αποφάσισαν ότι θα εξετάσουν «ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι περιττές και μπορούν να καταργηθούν». Σύμφωνα με τη Χούμπιγκ οι ποινές φυλάκισης για λαθρεπιβίβαση ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η ίδια επισημαίνει επιπλέον πως βάσει εκτιμήσεων το κόστος για το ήδη επιβαρυμένο σύστημα δικαιοσύνης ανέρχεται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.



Η Χούμπιγκ έχει την υποστήριξη του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου (DAV), που εκπροσωπεί περίπου 60.000 δικηγόρους σε όλη τη Γερμανία: «Το δημόσιο όφελος από την ποινικοποίηση της λαθρεπιβίβασης είναι αμφισβητήσιμο, ενώ η ζημιά που προκαλεί στην κοινωνία είναι τεράστια», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του DAV, Σβεν Βαλεντόφσκι, στη Neue Osnabrücker Zeitung.

Η αστυνομική ένωση αντιτίθεται στα σχέδια

Δεν συμφωνούν πάντως όλοι με την ιδέα της Χούμπιγκ. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Γκίντερ Κρινγκς, δήλωσε πως «θα ήταν καλύτερο το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επικεντρωνόταν στα πραγματικά προβλήματα γύρω από το ποινικό δίκαιο».



Ένα από τα συνδικάτα της αστυνομίας στη Γερμανία, το GdP, τάχθηκε επίσης κατά μιας τέτοιας αλλαγής. Ο εκπρόσωπος Αντρέας Ρόσκοπφ δήλωσε ότι το σχέδιο της Χούμπιγκ ενέχει τον κίνδυνο «πολλοί άνθρωποι απλώς να μην ενδιαφέρονται για το εάν έχουν εισιτήριο ή όχι.»



Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση της Χούμπιγκ μπορεί να έχει την ίδια τύχη με εκείνη του προκατόχου της, Μάρκο Μπούσμαν, από το κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP). Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης είχε ανακοινώσει το 2023 ότι θα εξετάσει τουλάχιστον την υποβάθμιση του αδικήματος από ποινικό σε διοικητικό. Εν τω μεταξύ δημοσκόπηση της infratest-dimap εκείνη την περίοδο έδειξε πως περίπου τα δύο τρίτα των πολιτών τάσσονταν υπέρ του να μην οδηγούνται πλέον οι λαθρεπιβάτες στη φυλακή.

Πρωτοβουλίες κατά της υπάρχουσας νομοθεσίας

Κατά της υπάρχουσας νομοθεσίας, η οποία χρονολογείται από το 1935 και το ναζιστικό καθεστώς, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία Freiheitsfonds («Ταμείο Ελευθερίας»). Η οργάνωση χρηματοδοτείται από δωρεές και, σύμφωνα με δικά της στοιχεία, έχει απελευθερώσει σχεδόν 1.700 άτομα. Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Λέο Ίσεν δήλωσε πως «αυτό που συμβαίνει είναι εξοργιστικό: οι περισσότεροι άνθρωποι που φυλακίζονται για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο δεν έχουν ποτέ καταδικαστεί από δικαστήριο για έγκλημα. Απλώς έλαβαν μια συνοπτική απόφαση με πρόστιμο και κατέληξαν στη φυλακή, επειδή ήταν φτωχοί. Κάθε χρόνο αυτή η τρέλα επηρεάζει 9.000 ανθρώπους στη Γερμανία».



Στην ιστοσελίδα της η πρωτοβουλία αναφέρει πλέον 13 γερμανικές πόλεις που έχουν επιλέξει να μην ασκούν ποινικές διώξεις κατά ατόμων που συλλαμβάνονται χωρίς εισιτήριο. Σε αυτές περιλαμβάνονται πόλεις όπως η Φρανκφούρτη, η Κολωνία, η Βόννη και η Λειψία.

Πηγή: Deutsche Welle

