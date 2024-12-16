Βρετανία: Καταδικασμένος τζιχαντιστής μήνυσε παμπ που με ονομασία «Το κεφάλι του Σαρακινού»

Ένας καταδικασμένος άνδρας για τζιχαντισμό οδηγεί μια βρετανική παμπ στο... σκαμνί, καθώς ισχυρίζεται ότι «προσβλήθηκε βαθιά» από την πινακίδα του καταστήματος.



Ο Καλίντ Μπάκα, ο οποίος στο παρελθόν έχει καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για προώθηση τζιχαντιστικής προπαγάνδας, ζητά περισσότερες από 1.800 λίρες (2.229 ευρώ) από την παμπ ονόματι «Κεφάλι του Σαρακινού» (Saracen's Head Inn) στο Τσέσαμ του Μπακιγχαμσάιρ.



Επικρίνει αυτό που περιέγραψε ως «ρατσιστική απεικόνιση ενός γενειοφόρου Άραβα/Τούρκου» στην ταμπέλα της παμπ και επέμεινε επίσης ότι η απεικόνιση «υποκινεί τη βία».



Ο Μπάκα ζήτησε 1.850 λίρες από τον ιδιοκτήτη και έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια να μηνύσει… περισσότερες από 30 άλλες παμπ με το ίδιο όνομα εάν πετύχει.



Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της παμπ αντιδρά στη μήνυση, την οποία χαρακτήρισε ως «το απόλυτο αστείο».

Ρόμπι Χέις





Μιλώντας στη Sun, ο Ρόμπι Χέις είπε: «Αυτό (το μαγαζί) ονομαζόταν The Saracen's Head εδώ και 500 χρόνια». Ερωτηθείς ανησυχεί για τον τζιχαντιστή ανέφερε: «φυσικά με ανησυχεί - ποτέ δεν ξέρεις με τέτοιους ανθρώπους».



Ο 52χρονος πρόσθεσε ότι κανένας από τους θαμώνες του δεν είναι ρατσιστής και ότι δεν πιστεύει ότι το έμβλημα ή το όνομα είναι ρατσιστικό, αλλά αντίθετα είναι «απλά ιστορικά».



Ο Μπάκα έχει καταθέσει μια «αίτηση αποζημίωσης» σε δικαστήριο της κομητείας. Η αίτησή του είχε προηγουμένως παραπεμφθεί σε πταισματοδικείο.



Εξηγώντας τον λόγο για την αίτηση αποζημίωσης, ο Μπάκα υποστήριξε ότι η πινακίδα - που απεικονίζει έναν μελαχρινό άνδρα αραβικής ή τουρκικής καταγωγής - «μού προκαλεί ανησυχία και φόβο, καθώς είναι ξεκάθαρα ξενοφοβική, ρατσιστική και υποκινεί τη βία σε ορισμένους ανθρώπους».

Καλίντ Μπάκα





Υποστηρίζει ακόμα ότι επικοινώνησε με την παμπ τέσσερις φορές και μάλιστα επισκέφτηκε το μαγαζί αυτοπροσώπως. Ωστόσο, το προσωπικό του Saracen's Head Inn δηλώνει ότι η επίσκεψή του δεν καταγράφεται.



Το 2018, ο Μπάκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση για τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες αφού παραδέχτηκε πέντε κατηγορίες για διάδοση τρομοκρατικών δημοσιεύσεων.



Μιλώντας στην The Sun, ισχυρίστηκε ότι πάντα τον προσέβαλλαν ονόματα παμπ όπως η παμπ του Μπακιγχαμσάιρ.



«Σαρακηνός» ήταν ένας όρος που χρησιμοποιούνταν μέχρι τον 5ο αιώνα για να τους Άραβες και γενικότερα στους Μουσουλμάνους χρόνια αργότερα.



Είναι μια τις πιο δημοφιλείς ονομασίες για παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τίτλους όπως «Red Lion» (Κόκκινος Λέων).



Το όνομα παραπέμπει στην εποχή των σταυροφοριών, ωστόσο αυτή η παμπ χτίστηκε «μόλις» το 1530.

