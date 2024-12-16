Οι Κούρδοι της Συρίας, που ελέγχουν ένα κομμάτι στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ζήτησαν σήμερα να σταματήσουν εντελώς οι συγκρούσεις στο συριακό έδαφος και έτειναν το χέρι στις νέες αρχές που κατέλαβαν την εξουσία στη Δαμασκό.

Με ανακοίνωσή της την οποία διάβασε στους δημοσιογράφους από τη Ράκα ο επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου των Κούρδων, ο Χουσέιν Οτμάν, η αυτόνομη κουρδική κυβέρνηση ζήτησε «να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλο το συριακό έδαφος προκειμένου να ξεκινήσει εθνικός διάλογος».

Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου ένας συνασπισμός Σύρων ανταρτών, με αιχμή του δόρατος τους τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), κατέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό έπειτα από μια αιφνιδιαστική επιχείρηση που ξεκίνησαν από τη βόρεια Συρία.

Την ίδια ώρα ένοπλες φιλοτουρκικές ομάδες ξεκίνησαν επιχείρηση εναντίον των δυνάμεων στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι στη βορειοανατολική Συρία.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι υποστηριζόμενες από την Άγκυρα ομάδες ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την Ντέιρ Εζόρ και τη Μανμπίζ, αφού έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ταλ Ριφάα.

Έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ συνήφθη την Τετάρτη εκεχειρία στη Μανμπίζ, όπου από τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 218 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ομάδες που στηρίζονται από την Άγκυρα ετοιμάζονται να επιτεθούν στην πόλη Κομπάνι, που ελέγχεται από τις κουρδικές δυνάμεις.

Σημαντικός παράγοντας στη σύγκρουση στη Συρία και υποστηρίκτρια των νέων αρχών, η Τουρκία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επαναλειτούργησε το Σάββατο την πρεσβεία της στη Δαμασκό.

Οι Κούρδοι της Συρίας είναι η βασική συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), που στηρίζονται από τις ΗΠΑ και ηγήθηκαν της μάχης κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν μια κίνηση ανοίγματος προς τις νέες συριακές αρχές υιοθετώντας τη συριακή σημαία της ανεξαρτησίας η οποία πλέον κυματίζει στη Δαμασκό.

Σήμερα η αυτόνομη κουρδική διοίκηση ανέφερε ότι «η πολιτική αποκλεισμού και περιθωριοποίησης που κατέστρεψε τη Συρία πρέπει να τερματιστεί και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να οικοδομήσουν τη νέα Συρία».

Ζήτησε εξάλλου «να πραγματοποιηθεί στη Δαμασκό έκτακτη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των συριακών πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να συγκεράσουν τις απόψεις τους έπειτα από μια μεταβατική περίοδο».

Οι Κούρδοι της Συρίας υπογράμμισαν εξάλλου την ανάγκη «να διατηρηθεί η ενότητα και η κυριαρχία των συριακών εδαφών» και «να προστατευθούν από επιθέσεις της Τουρκίας και των μισθοφόρων της».

Η κουρδική διοίκηση επεσήμανε επίσης ότι τάσσεται υπέρ «του δίκαιου μοιράσματος του πλούτου» της χώρας, την ώρα που ελέγχουν μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών περιοχών της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.