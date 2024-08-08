Ανταπόκριση από το Λονδίνο

«Σταματήστε το μίσος», «οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι» και παρόμοια συνθήματα γραμμένα σε πλακάτ που κρατούσαν στα χέρια τους οι σχεδόν 25.000 διαδηλωτές κατά του ρατσισμού. Τόσοι υπολογίζεται ότι συσπειρώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας όπως Λονδίνο, Μπρίστολ, Μπέρμιγχαμ και Λίβερπουλ.



Ήταν ένα δείγμα ενότητας όπως γράφουν τα περισσότερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης σήμερα, απέναντι στους ακροδεξιούς ταραξίες, οι οποίοι εδώ και 10 ημέρες προκαλούν βίαιες επιθέσεις σε όλη την χώρα. Ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Σερ Μάρκ Ρόλεϊ χαρακτήρισε μάλιστα τη χθεσινή νύχτα των διαδηλώσεων «επιτυχημένη», καθώς επισκίασαν και περιόρισαν τις δεκάδες ακροδεξιές διαδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Τετάρτη.



Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται όμως και Βρετανοί βουλευτές. Η υπουργός υπεύθυνη για την αστυνόμευση Dame Νταϊάνα Τζόνσον δήλωσε ότι οι ταραξίες «αποθαρρύνονται από την άμεση απόδοση της δικαιοσύνης». Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο των αξιωματικών της αστυνομίας (National Police Chiefs’ Council), περισσότερα από 400 άτομα έχουν συλληφθεί ενώ 120 κατηγορούνται για άμεση εμπλοκή στα επεισόδια. Ο αριθμός αυτός βέβαια υπολογίζεται να αυξηθεί με πέντε ακόμα άτομα να καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών. Συγκεκριμένα τρεις άνδρες 58, 41 και 29 ετών καταδικάστηκαν χθες σε φυλάκιση τριών ετών, 20 μηνών και 30 μηνών αντίστοιχα ενώ δύο ακόμα οδηγούνται στη φυλακή μετά από σημερινή απόφαση του δικαστηρίου του Λίβερπουλ.

Φόβος για συνέχιση των επεισοδίων το Σαββατοκύριακο

Όμως αυτό δεν σημαίνει και το τέλος των βίαιων επεισοδίων στη χώρα. Και πάλι χθες υπήρξαν δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με μεταναστευτικά κέντρα, εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία και άλλες επιχειρήσεις να κλείνουν νωρίτερα υπό τον φόβο επίθεσης και χτυπήματός τους από ακροδεξιούς.



Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται εδώ και ημέρες στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου για να περιορίσουν τα βίαια επεισόδια ενώ 2.000 επιπλέον είναι υπ’ ατμόν. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι και η απόφαση των βουλευτών της Β. Ιρλανδίας να επιστρέψουν στα έδρανα του Στόρμοντ παρά την προγραμματισμένη παύση για το καλοκαίρι. Η ιστορικά ευαίσθητη περιοχή από επεισόδια προσπαθεί να βρει σήμερα τρόπους ώστε να περιορίσει την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί πριν ξεφύγουν ακόμα περισσότερο οι βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.



Πάντως, ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Σερ Μαρκ, τόνισε ότι «το 70% αυτών που συμμετέχουν στα επεισόδια έχουν ήδη βεβαρημένο ποινικό μητρώο» σχολιάζοντας ότι «πρόκειται για εγκληματίες και όχι πατριώτες».

Οι αναλύσεις συνεχίζονται για τα αίτια των επεισοδίων

Σημερινά ρεπορτάζ πάντως κάνουν λόγο για πιθανή απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την είσοδο των ταραξιών σε αγώνες ποδοσφαίρου. Η αστυνομία διερευνά πιθανή σύνδεση των επεισοδίων με ομάδες χούλιγκαν με την αρμόδια υπουργού αστυνόμευσης Dame Νταϊάνα Τζόνσον να απαντά ότι «εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα» σε σχετική ερώτηση του BBC για ενδεχόμενη απαγόρευση.



Το παρακλάδι του χουλιγκανισμού και του ποδοσφαίρου αναφέρουν σήμερα σε άρθρο τους και οι βρετανικοί Times. Με τίτλο, «οι εξτρεμιστές τροφοδοτούν το μίσος από συμμορίες χούλιγκανς μέχρι φασιστικές λέσχες μάχης», προσπαθεί να δει που οφείλεται η ‘έκρηξη’ των επεισοδίων από ακροδεξιούς. Μεταξύ άλλων βέβαια, αναδεικνύει ως καταλυτικό παράγοντα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως για παράδειγμα την επαναφορά ‘απαγορευμένων’ – μέχρι πρότινος – λογαριασμών, από τον Ίλον Μασκ από τότε που ανέλαβε το Twitter, νυν X, όπως του Τόμι Ρόμπινσον, πρώην αρχηγού της ακροδεξιάς οργάνωσης English Defence League.



Παράλληλα, εξετάζεται η σύνδεση του φαινομένου με το κύμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ένας ακόμα γνωστός ακροδεξιός της χώρας και αρχηγός της ομάδας ‘Identity England’, Τσάρλι Φοξ, αναφέρεται από την εφημερίδα ότι είχε ταξιδέψει στην Γερμανία και την Αυστρία μαζί με άλλα μέλη από την συμμορία με σκοπό να συναντήσουν μέλη της ακροδεξιάς.

